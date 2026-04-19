이 대통령, 5박 6일 인도·베트남 순방 위해 출국

▲ 인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다.
이재명 대통령이 5박 6일 일정의 인도·베트남 순방을 위해 오늘(19일) 낮, 서울공항에서 인도 뉴델리로 출발했습니다.
이 대통령과 부인 김혜경 여사는 민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 윤호중 행정안전부장관, 강훈식 대통령비서실장 등의 환송을 받으며 공군1호기에 올랐습니다.
부호 주한베트남 대사, 니시 칸트 싱 주한인도 대사대리도 함께 자리했습니다.
한국시간으로 오늘 저녁 뉴델리에 도착하는 이 대통령은 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관을 만나고 현지 동포들과의 만찬간담회를 합니다.
인도 순방 2일 차인 내일은 간디 추모공원 헌화, 나렌드라 모디 총리와의 소인수회담 및 확대회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표 등의 일정이 예정되어 있습니다.
위성락 국가안보실장은 이번 인도 방문과 관련해 "조선해양·금융·인공지능(AI)·방산 등 전략 분야에서 양국 경제협력의 새로운 장을 열 수 있으리라 기대한다"며 "중동 전쟁 등으로 격변하는 국제정세 속에 에너지 공급망 관련 긴밀한 공조를 유지할 것"이라고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
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