이 대통령, 5박 6일 인도·베트남 순방 위해 출국

▲ 인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다.

이재명 대통령이 5박 6일 일정의 인도·베트남 순방을 위해 오늘(19일) 낮, 서울공항에서 인도 뉴델리로 출발했습니다.이 대통령과 부인 김혜경 여사는 민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 윤호중 행정안전부장관, 강훈식 대통령비서실장 등의 환송을 받으며 공군1호기에 올랐습니다.부호 주한베트남 대사, 니시 칸트 싱 주한인도 대사대리도 함께 자리했습니다.한국시간으로 오늘 저녁 뉴델리에 도착하는 이 대통령은 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관을 만나고 현지 동포들과의 만찬간담회를 합니다.인도 순방 2일 차인 내일은 간디 추모공원 헌화, 나렌드라 모디 총리와의 소인수회담 및 확대회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표 등의 일정이 예정되어 있습니다.위성락 국가안보실장은 이번 인도 방문과 관련해 "조선해양·금융·인공지능(AI)·방산 등 전략 분야에서 양국 경제협력의 새로운 장을 열 수 있으리라 기대한다"며 "중동 전쟁 등으로 격변하는 국제정세 속에 에너지 공급망 관련 긴밀한 공조를 유지할 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)