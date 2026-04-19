[날씨] 서울 최고 29도…내일부터 봄 날씨 되찾아

오늘(19일) 봄을 넘어 마치 여름처럼 덥겠습니다.



현재 제 옆으로 보이는 지도에서 붉은색으로 표시된 곳은 낮 기온이 25도를 넘어가는 곳인데요.



오늘 서울의 낮 최고 기온 29도로 7월 중하순에 해당하는 여름 더위가 나타나겠습니다.



고온 현상은 오늘까지 이어지겠고요.



내일은 전국 곳곳에 비가 내리면서 기온이 제자리를 찾겠습니다.



일부 중부 지역을 중심으로는 건조주의보가 내려져 있습니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



현재 제주와 그리고 전남 해안가를 중심으로 비가 내리고 있습니다.



오늘 호남 지역에는 5mm 안팎의 비가 예상되고요.



제주 지역은 내일까지 10에서 60mm의 비가 내리겠습니다.



그 밖의 하늘 대체로 맑게 드러나겠고요.



먼지에 대한 걱정도 없겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 전주의 낮 최고 기온 27도로 서쪽 지역을 중심으로 고온 현상이 나타나겠고요.



동쪽 지역은 태백의 낮 최고 기온 22도에 머물겠습니다.



내일은 전국 곳곳에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)