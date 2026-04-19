이란, 호르무즈 다시 틀어막았다…2차 협상 앞 긴장 최고조

<앵커>



호르무즈 해협 상황이 복잡하게 전개되고 있습니다. 이란 군부가 재봉쇄를 선언한 가운데 해협을 통과하려던 선박 피격이 잇따랐는데요. 트럼프 미국 대통령은 종전 협상 논의를 위한 백악관 상황실 회의를 소집했습니다.



장훈경 기자의 보도입니다.



<기자>



이란 정부가 미국과의 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 개방하겠다고 전격 발표한 지 하루 만에 이란 군이 다시 해협 통제를 선언했습니다.



영국 해상무역기구는 고속공격정이 오만 인근 호르무즈해협을 지나는 유조선 1척을 공격했다는 신고가 접수됐다며 무선 교신을 통한 경고 없이 발포했으며 선박과 승무원은 모두 안전하다고 전했습니다.



또 인근 해상에서 컨테이너선 한 척이 불상의 발사체에 공격당했단 신고도 접수됐다고 밝혔습니다.



이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 "적에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비"가 돼 있다는 강경 메시지까지 냈습니다.



[모즈타바 하메네이/이란 최고지도자 : 용맹한 해군 역시 적들에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비가 돼 있습니다.]



트럼프 미국 대통령은 이란과의 협상이 "잘 진행되고 있다"고 평가하면서도, 이란 측 태도에 불만을 드러냈습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 매우 좋은 대화를 나누고 있고 상황은 아주 순조롭게 진행되고 있습니다. 이란은 그동안 그래왔던 것처럼 다시 해협을 봉쇄하길 원했습니다. 하지만 그들은 우리를 협박할 수 없습니다.]



그러면서 호르무즈 해협 재봉쇄와 종전 협상 논의를 위한 백악관 상황실 회의를 소집했습니다.



이란 최고국가안보위원회는 미국과의 2차 협상과 관련해 파키스탄을 통해 제시된 미국 측 새 제안을 검토하고 있다고 밝혔는데 호르무즈 해협을 통과하려면 통행료를 내야 한다고 다시 강조했습니다.



이란 측을 대표하는 갈리바프 의회 의장 역시 "협상에 여전히 많은 이견이 존재하고 몇 가지 근본적인 쟁점들이 남아 있다"며 최종 합의와는 거리가 멀다"고 강조해 2차 협상을 앞두고 긴장감이 고조되고 있습니다.



(영상편집 : 박춘배)