국가안보실 "북한 빈번한 탄도미사일 발사 우려…중단 촉구"

▲ 북한 탄도미사일

청와대 국가안보실이 국방부, 합참 등 관계기관과 북한의 탄도미사일 발사 관련 '긴급안보상황점검회의'를 개최했습니다.강유정 청와대 수석대변인은 오늘(19일) 서면브리핑을 통해 "국가안보실은 북한이 지난 8일에 이어 11일 만에 탄도미사일을 발사한 것이 우리 안보에 미치는 영향을 다각도로 분석, 평가하고 필요한 조치 사항 등을 점검했다"고 밝혔습니다.안보실은 최근 빈번해진 북한의 탄도미사일 발사를 우려하며, 이번 북한의 탄도미사일 발사는 유엔(UN) 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위로, 이를 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.국가안보실은 북한의 이번 미사일 발사 상황과 이에 대한 조치를 이재명 대통령에게 보고했습니다.또, 이 대통령이 오늘부터 인도와 베트남 국빈 방문에 나서는 만큼 관계기관에 대비 태세 유지에 더욱 만전을 기하라고 지시했습니다.앞서 우리 군은 오늘 새벽, 북한이 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했습니다.