"최종 합의와는 거리가 멀다"…이란, 협상 앞두고 으름장

▲ 호르무즈 해협

미국과의 종전 협상에서 이란 측을 대표하는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 그간 협상에서 일부 진전이 있었지만 최종 합의까지는 아직 거리가 멀다고 밝혔습니다.AFP 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 갈리바프 의장은 현지시간 19일 새벽 이란 국영 TV를 통해 방송된 연설에서 "우리는 최종 합의와는 거리가 멀다"고 말했습니다.그는 "협상에서 진전은 있었지만 여전히 많은 이견이 존재하고 몇 가지 근본적인 쟁점들이 남아 있다"면서 양측 간 입장 차이가 여전히 해소되지 않았다는 점을 강조했습니다.갈리바프 의장은 휴전 배경과 관련해서는 이란이 전장에서 우세를 점하고 있었기 때문에 도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전을 요청한 것이라고 주장했습니다.그는 "우리는 적을 완전히 파괴하지 못했고 그들은 여전히 자금과 무기를 보유하고 있다"면서 "하지만 그들은 전략적으로는 우리와 비교했을 때 패배한 상태"라고 주장했습니다.이어 갈리바프 의장은 긴장이 고조되고 있는 호르무즈 해협 상황과 관련해 이란이 해협을 통과하는 모든 선박의 통행을 통제하고 있다면서 미국의 봉쇄 조치를 강하게 비판했습니다.그는 미국의 봉쇄 결정을 "어리석고 무지한 조치"라며 "만약 봉쇄가 해제되지 않는다면 호르무즈 해협을 통한 통행은 의심의 여지없이 제한될 것"이라고 경고했습니다.그는 또 이란과 미국 간 협상을 중재하는 파키스탄 군 수뇌부를 통해 "적은 휴전 합의를 위반하는 해상 봉쇄와 같은 조처를 해서는 안 된다"는 메시지를 전달했다고도 덧붙였습니다.