김시우, PGA 투어 RBC 헤리티지 3R 공동 3위…1위와 4타 차

▲ 김시우

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지(총상금 2천만 달러) 3라운드에서 5타를 줄이며 공동 3위가 됐습니다.김시우는 오늘(19일) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71·7천243야드)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 합해 5언더파 66타를 쳤습니다.1라운드에서 공동 10위, 2라운드에서 공동 7위를 달린 김시우는 3라운드 합계 13언더파 200타로 브라이언 하먼(미국), 제프 슈트라카(오스트리아)와 함께 공동 3위를 이뤘습니다.단독 선두 맷 피츠패트릭(17언더파 196타·잉글랜드)과 4타 차, 2위 스코티 셰플러(14언더파 199타·미국)와는 한 타 차로 마지막 4라운드에서 역전 우승을 노립니다.이 대회는 1년에 8차례만 열리는 특급대회로, 우승자에게는 일반 대회보다 약 두 배인 페덱스컵 포인트 700점과 상금 360만달러(약 53억원)를 줍니다.2018년 준우승, 지난해 공동 8위에 오르는 등 이 대회에서 좋은 성적을 보여온 김시우는 다시 한번 우승 도전에 나섭니다.1, 2라운드에서 안정적인 샷을 펼쳤던 김시우는 3라운드에서도 기복 없는 경기 운영으로 타수를 줄였습니다.2번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡은 김시우는 4번 홀(파3)과 5번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡고 상승세를 탔습니다.전반 마지막 홀인 9번 홀(파4)에선 티샷이 그린 앞 벙커 앞에 떨어졌지만 과감한 스윙으로 공을 홀 1.07ｍ 옆에 붙인 뒤 버디 퍼트에 성공했습니다.전반에만 4타를 줄인 김시우는 12번 홀(파4)에서 3라운드에서 처음이자 유일한 보기를 기록하며 흔들렸습니다.하지만 13번 홀(파4)에서 곧바로 만회했습니다.9.83ｍ 긴 거리 버디 퍼트를 넣었습니다.15번 홀(파5)에선 두 번째 샷이 구조물을 맞고 굴러 나오는 돌발 상황 속에 3번째 아이언샷을 홀 1.83ｍ 앞에 붙였고, 실수 없이 퍼트를 넣으며 마지막 버디를 적어냈습니다.김시우는 "경쟁 선수들은 나보다 티샷을 50야드(45.7ｍ) 정도 더 치는데, 이번 대회 코스는 장타가 크게 필요하지 않아서 좋다"며 "나무가 많은 것도 한국 환경과 비슷해 내게 도움이 된다"고 말했습니다.이어 "이번 대회 내내 아이언샷이 약간 뒤로 밀리는 느낌이 들지만, 최대한 편안하게 치려고 노력했다"며 "그동안 이 코스에서 좋은 성적을 많이 낸 만큼 마지막 4라운드에서도 만족할 만한 성적을 거두고 싶다"고 덧붙였습니다.함께 출전한 임성재는 버디 3개, 보기 2개를 묶어 1언더파 70타를 쳤고, 3라운드 합계 5언더파 208타로 2라운드보다 6계단 떨어진 공동 41위에 머물렀습니다.(사진=게티이미지코리아)