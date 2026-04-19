이 대통령 "4·19 정신 있었기에 '내란의 밤' 물리칠 수 있었다"

▲ 이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령이 4·19 혁명 제66주년을 맞아 "서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에, 2024년 12월 겨울밤, 우리 대한국민은 마침내 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(19일), 제66주년 4·19 혁명 기념식에 참석해 "분연히 떨쳐 일어선 시민들의 담대한 용기는, 굴곡진 대한민국 현대사의 갈림길마다 우리에게 길을 알려준 민주주의의 등불이 됐다"면서 이와 같이 말했습니다.이 대통령은 "우리의 자랑스러운 민주주의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 온 것이 결코 아니다"며, "격랑의 파도를 넘고 넘어 어느 곳 하나 성한 데 없는 상처투성이의 모습으로, 한 걸음씩 전진해 온 것"이라고 평가했습니다.그러면서, "독재의 군홧발은 불평등과 빈곤의 틈새를 파고들어 민주주의 파괴를 정당화한다"며, "떄로 고집스러울 만큼 정치의 책임은 오직 민생이라고, 국민의 삶이 국가의 존재 이유라 말씀드리는 이유"라고 설명했습니다.이어 "(민주주의는) 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 우리가 입증해야 한다"며, "그래야 반민주 세력이 다시는 우리의 자유를 빼앗고, 국민의 소중한 일상을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있다"고 덧붙였습니다.또, "대한민국의 DNA에 오롯이 남겨진 자유와 평등, 통합과 연대의 민주주의를 더욱 빛나는 미래로 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 다짐했습니다.이 대통령은 4·19 혁명 유공자에 존경과 감사의 인사를, 유가족에게 위로를 전하면서, "'불의에 항거한 4·19 민주 이념'의 토양 위에 우리 대한민국은 세계 10대 경제 강국이자 세계를 선도하는 문화강국으로 눈부신 도약과 번영을 이룰 수 있었다"고 덧붙였습니다.이어 올해 기념식을 맞아 총 70명을 새롭게 포상했다고 밝히면서, "자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를 위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 결코 잊지 않겠다"고 약속했습니다.오늘 기념식은 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 '작은 불빛이 모여 하나의 길로'라는 주제로 거행됐습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)