상위권 학생, 의대 선호 더 늘었나…"2026학년도 내신 합격선 상승"

▲ 의대 신입생

2026학년도 의대 신입생 모집의 내신 합격선이 최근 3년 사이 가장 높았다는 분석이 나왔습니다.종로학원은 오늘(19일) 가톨릭대, 울산대, 경북대, 전남대, 건양대, 한림대, 을지대, 경상국립대, 고신대 등 9개교의 2026학년도 의대 내신 합격 점수를 분석한 결과 2025학년도나 2024학년도보다 모두 상승했다고 밝혔습니다.이들 대학은 전국 39개 의대 중 홈페이지를 통해 내신(1등급이 최고 등급) 합격 점수를 공개했습니다.울산대 의대는 2026학년도 최종 등록자의 내신 평균이 1.15등급으로 2025학년도(1.23등급)보다 0.08등급 오르고, 2024학년도(1.46등급)에 비해선 0.31등급 높은 것으로 나타났습니다.또 경북대 의대는 2026학년도 상위 70% 커트라인이 1.35등급으로 전년도에 비해 0.16등급, 2024학년도에 비해 0.27등급 각각 높았습니다.최종 등록자의 80% 커트라인을 발표한 경상국립대 의대의 경우 2026학년도가 1.11등급으로 2024학년도(1.12등급)나 2025학년도(1.37등급)보다 상승했습니다.전국 의대의 입학 정원은 2025학년도에 대폭 늘었다가 2026학년도에는 증원 이전인 2024학년도 수준으로 돌아갔습니다.종로학원은 모집 정원의 확대 여부와 상관없이 내신 합격 점수가 높아진 것은 최상위권 학생들의 의대 선택 흐름이 강해진 것으로 볼 수 있다고 분석했습니다.아울러 종로학원은 지방권 27개 의대의 전국 선발 전형과 지역인재 선발 전형의 합격 점수를 비교한 결과 2022학년도부터 2025학년도까지 4년 연속 지역인재 전형의 합격선이 낮게 형성됐다고 밝혔습니다.