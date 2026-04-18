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이란 최고지도자 "이란 해군, 적에 새로운 패배 안길 준비"

하정연 기자
작성 2026.04.18 21:09 조회수
이란 최고지도자 "이란 해군, 적에 새로운 패배 안길 준비"
▲ 모즈타바 하메네이

아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 18일(현지시간) '이란군의 날'을 맞아 강경한 메시지를 발표했습니다.

아야톨라 하메네이는 이날 성명에서 "이란의 드론이 미국과 시온주의 범죄자(이스라엘)들을 향해 번개처럼 타격을 가하듯, 용맹한 해군 역시 적들에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비가 돼 있다"고 말했습니다.

그가 군 편제 가운데 '해군'을 지목한 것은 호르무즈 해협을 일시 개방하겠다고 한 이란 외무장관의 전날 엑스 게시글과 연관된 것으로 보입니다.

외무장관의 글 게시 이후 도널드 트럼프 미 대통령이 '이란이 미국의 조건을 수용했다'는 식의 언급을 쏟아냈고 이란 군부는 이날 호르무즈 해협을 재봉쇄한다고 발표했습니다.

미국과 2차 협상 가능성이 꽤 커진 상황에서 외무장관의 글이 호르무즈 해협 봉쇄를 이란이 미리 양보한 것으로 비치지 않기 위해 최고지도자가 군부의 입장에 맞춰 강경한 메시지를 낸 것으로 해석됩니다.

아야톨라 하메네이는 또 과거 팔레비 왕조 시대를 '부패한 압제 체제'라 부르며 이슬람혁명의 승리가 이란군의 분기점이 됐다며 '약함의 시기'를 끝내고 군을 국민의 품으로 돌렸다고 주장했습니다.

이어 "군은 미국과 팔레비 잔존세력, 분리주의자들의 사악한 계획에 맞서 서사를 만들어 냈다"며 "군은 과거 강요된 두차례 전쟁(2024년과 2025년 미·이스라엘의 공격) 때와 마찬가지로 강력한 신적·국민적 지지를 바탕으로 조국의 영토와 깃발을 용감하게 수호하고 있다"고 격려했습니다.

아야톨라 하메네이는 지난달 9일 최고지도자 선출 이후 육성조차 공개하지 않았고 이날 메시지도 텔레그램 채널과 이란 국영매체를 통해 서면으로 발표됐습니다.
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