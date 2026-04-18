"장특공제 폐지, 세금 폭탄?…명백한 거짓 선동"

<앵커>



이재명 대통령이 '부동산 장기보유 특별공제 폐지'가 세금 폭탄이 될 거라는 주장에 대해 "명백한 거짓 선동"이라고 했습니다. "실거주를 하는 1주택자 말고, 투자와 투기 목적으로 주택을 오래 보유한 1주택자에게 세금을 왜 깎아줘야 하느냐"고 지적했습니다.



김정윤 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(18일) SNS를 통해 "양도소득세 장기보유특별공제는 '거주 여부와 무관하게' 오로지 장기보유 했다는 사유만으로 양도세를 대폭 깎아주는 제도"라면서 "장기 거주에 대해 양도세를 깎아주는 제도는 따로 존재한다"고 밝혔습니다.



"따라서 '장특공제 폐지는 실거주 1주택자에게 세금 폭탄'이라는 주장은 논리 모순이자 명백한 거짓 선동"이라고 강조했습니다.



어제 국민의힘 정점식 정책위의장의 이 발언을 담은 기사를 첨부하면서였습니다.



[정점식/국민의힘 정책위의장(어제) : 1주택자의 장기보유 특별공제까지 폐지하자는 법안이 발의되었습니다. 집 한 채 가진 실거주 국민에게까지 세금 폭탄을 안기겠다는 겁니다.]



장기보유특별공제는 주택을 팔 때 양도세 감면 혜택을 주는 제도인데, 주택 보유와 거주 기간에 따라 공제액이 계산됩니다.



이 대통령은 "거주할 것도 아니면서 돈 벌기 위해 사둔 주택값이 올라 번 돈에 대해 오래 소유했다는 이유로 왜 세금을 대폭 깎아주나?"라고 지적했습니다.



그러면서 "예를 들어 공제 폐지를 하되 6개월간은 시행 유예, 다음 6개월간은 절반만 폐지, 1년 후에는 전부 폐지 방식으로 점진적, 단계적으로 폐지하면 매물 유도가 될 거"라고 했습니다.



여기에 "장특공제 부활 못 하도록 법으로 명시해 두면 정권교체 되더라도 대통령이 마음대로 못 바꿀 테니 버티는 게 의미가 없어질 것"이라고 덧붙였습니다.



이 대통령이 '단계적 폐지'를 직접 언급한 만큼 '보유 기간' 공제를 중심으로 장특공제 개편이 이뤄질 거라는 관측이 나옵니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 원형희)