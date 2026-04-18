[날씨/XR] 다시 고온 현상…일요일 더 덥다

다시 때 이른 더위가 찾아왔습니다.



낮 동안 강한 햇볕까지 더해지며 다소 더웠는데요.



내일(19일)은 오늘보다 기온이 높겠습니다.



서울과 춘천의 낮 기온이 29도까지 올라 고온 현상이 정점을 보이겠습니다.



고온 건조함을 다소 해소시켜 줄 비 소식도 들어 있는데요.



현재 제주 남쪽 해상을 지나고 있는 저기압의 영향으로 제주는 비가 내리고 있고 내일은 전남과 경남 남해안으로 확대되겠고 모레 월요일 오후에는 전국 내륙을 중심으로 가끔 비가 내리겠습니다.



월요일에 예상되는 비의 양은 대부분 5mm 미만으로 양이 많지는 않겠습니다.



비가 내리기 전까지는 각종 화재 사고 발생하지 않도록 조심하셔야겠습니다.



중부지방을 중심으로 건조특보가 이어지고 있습니다.



현재 위성 영상도 확인해 보시면 수도권을 제외한 전국 곳곳에 구름이 다소 지나고 있는데요.



내일도 전국 하늘은 대체로 맑겠습니다.



때문에 내일 낮 동안 자외선이 강하겠고요, 내일 새벽부터 제주는 호우특보가 내려질 가능성이 높겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 13도로 오늘보다 다소 높겠고요, 내일 낮 기온은 대전 27도로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



절기 고구인 월요일에 비가 한차례 내린 뒤로는 다음 주에는 평년 수준의 기온이 이어지겠습니다.



(임은진 기상캐스터)