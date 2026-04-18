보석 이후 광화문 집회 첫 참석…전광훈 "대한민국 망했다"

▲ 서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 뒤 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 마포구 서울서부지법에서 열린 재판에 출석하며 발언하고 있다.

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목돼 구속기소됐다 석방돼 재판을 받고 있는 전광훈 사랑제일교회 목사가 보석 후 처음으로 광화문 집회에 참석했습니다.전 목사는 18일 오후 3시 30분쯤 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본) 주최 집회 무대에 올라 "대한민국은 이미 망했다"며 "북한에 나라를 넘겨주면 안 되기 때문에 20년 광화문 운동을 지켜왔다"고 주장했습니다.행진 등이 예정돼 있어 전 목사는 3분 만에 발언을 마치고 무대 아래로 내려갔습니다.전 목사가 보석 후 집회 현장에 직접 나온 것은 처음이며, 전 목사는 지난 12일 광화문광장 주말 예배에 영상으로 모습을 드러낸 바 있습니다.앞서 법원은 지난 7일 전 목사가 당뇨병에 의한 비뇨기과 질환으로 주기적으로 병원 치료를 받아야 하는 점, 얼굴이 널리 알려져 도주하기 쉽지 않은 점 등을 고려해 사건 관계인 7인 접촉 금지 등을 조건으로 보석을 허가했습니다.집회 참석 제한 조건은 없었습니다.전 목사는 지난 17일 서부지법에서 열린 2차 공판기일에 출석하며 취재진에 자신의 힘으로 소변도 볼 수 없는 상태라며 "이런 중환자를 어떻게 두 달 반 동안 구치소에 가둘 수 있느냐"고 반발했습니다.전 목사는 지난해 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 지난 2월 구속기소됐습니다.검찰은 전 목사가 사랑제일교회 신도와 광화문 집회 참가자 등에게 '국민저항권으로 반국가세력을 처단해야 한다'는 취지의 발언을 해 난동을 부추겼다고 봤습니다.이날 집회에는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨도 참석했습니다.전씨는 이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의(정보통신망법상 명예훼손과 전기통신기본법 위반) 등으로 구속영장이 청구됐으나 지난 16일 법원에서 기각됐습니다.(사진=연합뉴스)