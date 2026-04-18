소고기 '특식' 싹싹…집으로 돌아간 늑구 근황

야생을 경험하고 열흘 만에 집으로 돌아온 대전 오월드 늑대 '늑구'가 특식을 먹으며 건강을 회복 중입니다.



오늘(18일) 대전시 등에 따르면 전날 포획된 늑구는 현재 오월드 내 동물병원에서 치료와 회복 관리를 받고 있습니다.



포획 당시 늑구의 위장에서 야생에서 먹이를 먹다 함께 삼킨 것으로 추정되는 길이 2.6cm의 낚싯바늘이 발견 돼 이를 제거하는 내시경 시술을 받았지만, 소화 기능에는 문제가 없다고 판단돼 곧바로 먹이가 제공됐습니다.



평소 오월드에서는 늑대에게 닭고기를 먹이로 공급하지만, 장기간 음식 섭취를 제대로 하지 못한 늑구에게는 소고기와 닭고기를 함께 제공했습니다.



먹이는 평소보다 양을 줄여 갈아서 주고 있고, 야생 활동 중 진드기나 외부 바이러스에 감염됐을 가능성도 있어 약도 함께 섞어서 주고 있다고 대전시는 전했습니다.



늑구는 제공되는 먹이를 모두 먹고 있는 것으로 전해졌습니다.



오월드 측은 회복 경과에 따라 소간 등 영양이 높은 먹이도 추가로 제공할 예정입니다.



오랜만에 집에 돌아왔지만, 가족들과의 재회는 아직 이뤄지지 않았습니다.



가족들이 있는 늑대사와 동물병원의 거리는 300m에 불과하지만 혹시 모를 바이러스 감염 가능성 때문에 오월드는 잠복기 등을 고려해 최소 1주일에서 10일 가량 격리 상태를 유지할 계획입니다.



늑구 탈출 이후 운영이 중단된 오월드는 아직 재개장을 하지 않고 있는데 방문객이 많은 주말인 18~19일에도 문을 열지 않기로 했습니다.



늑구는 지난 8일 오월드 사육시설 철조망 아래로 땅을 파고 빠져나갔다가 열흘 만인 17일 0시 44분쯤 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영IC 인근에서 포획됐습니다.



마취총을 쏴 포획한 늑구의 건강 상태는 전반적으로 양호했지만, 체중은 탈출 전보다 3㎏ 줄어든 것으로 파악됐습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)