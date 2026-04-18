논란의 '예수 행세'…이번엔 성경 낭독 마라톤 참여

▲ 자신을 예수처럼 묘사한 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 성경 낭독 마라톤 행사에 참여합니다.현지시간 17일 미 일간 뉴욕타임스에 따르면 오는 19일부터 25일까지 일주일 동안 미국 워싱턴DC에서 성경을 낭독하는 '미국, 성경을 읽다' 행사가 보수 성향 기독교 단체 크리스천 인게이지드 주최로 열립니다.주최 측은 트럼프 대통령이 이번 행사에 참여하며, 지난 14일 집무실에서 자신의 낭독 분량을 녹화했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 구약 성경 역대하 7장의 일부 구절을 읽었습니다.이 구절은 지난 수십 년간 미국에서 정치적인 함의를 지닌 약속으로 해석되며 찬양과 기도 등에 활용되어 왔습니다.특히 트럼프 대통령의 기독교 지지자들은 이 구절을 국가의 회개와 이에 따른 축복을 강조하는 의미로 받아들인다고 뉴욕타임스는 설명했습니다.지난 2021년 1월 6일 의사당 습격 사건 당시 트럼프 대통령 지지단체 '트럼프를 위한 카우보이들' 설립자가 확성기로 이 구절을 읊자 군중이 화답하며 구호를 외치기도 했습니다.이번 행사는 19일 오전 창세기 1장을 시작으로 25일 저녁 요한계시록 마지막 장으로 마무리됩니다.트럼프 대통령이 낭독한 분량은 미 동부시간 기준 21일 오후 6시에서 7시 사이에 방영될 예정입니다.대부분 참가자는 워싱턴DC 성경 박물관에서 실시간으로 낭독하지만, 트럼프 대통령을 비롯한 일부 고위급 인사는 사전 녹화 방식으로 참여했습니다.참가자 명단에는 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 숀 더피 교통장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부 고위 관료들이 포함됐습니다.뉴욕타임스는 현 행정부 인사를 포함해 약 500명에 이르는 성경 낭독자들이 트럼프 대통령의 가장 충성스러운 기독교 지지자들이라고 전했습니다.트럼프 대통령의 이번 행보를 두고 최근 논란으로 기독교 지지자들의 반발이 이어지는 상황에서 주목받고 있습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 12일 자신을 예수에 비유한 것으로 보이는 이미지를 사회관계망서비스에 올렸다가 신성모독 논란이 일자 약 12시간 만에 삭제했습니다.또한, 그는 미국의 이란 전쟁을 비판해 온 레오 14세 교황을 향해 범죄 문제에 나약하다는 취지의 발언을 하며 설전을 벌이기도 했습니다.