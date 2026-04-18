합수본, 박왕열 공범 '흰수염고래' 필리핀 현지서 조사

▲ 박왕열

'마약왕' 박왕열을 수사하는 마약범죄 정부합동수사본부가 공범이자 그의 외조카인 일명 '흰수염고래'를 최근 필리핀 현지에서 조사했습니다.마약합수본은 지난 12일 검사 등 수사 인력 9명이 필리핀 마닐라로 찾아가 교정 시설에 수감 중인 A 씨를 면담했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.'흰수염고래'로 불리는 A 씨는 박왕열의 외조카이자 마약 범죄 공범으로 지난 2024년부터 마약 밀수를 담당해 국내 유통에 관여해 온 것으로 전해졌습니다.필리핀 외국인수용시설과 교정시설에는 A 씨 외에도 박왕열에게 마약과 계좌를 공급한 공범과 조직 관련자들이 다수 수감돼 있는데, 마약합수본은 이들 중 일부에 대한 접견 조사도 벌였다고 설명했습니다.조사를 마치고 귀국한 수사팀은 관련 자료를 토대로 박왕열 혐의를 입증하기 위한 보강 작업에 나설 방침입니다.마약합수본은 박왕열의 구속 기한이 끝나는 오는 22일 전까지 수사를 마무리해 재판에 넘길 계획입니다.박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난달 25일 임시 인도됐고 현재 수원구치소에 수감 중입니다.박왕열이 밀수하거나 유통하려다 적발된 양은 2019년 11월부터 2024년 8월까지 필로폰 12.7kg을 포함해 마약류 17.7kg, 시가 63억 상당 등으로 파악됐습니다.여기에 계좌 분석 등을 통해 이미 판매해 돈으로 받은 것으로 분석된 수익금 68억원을 더하면 그가 관여한 마약 범죄수익은 131억원 상당인 것으로 마약합수본은 보고 있습니다.마약합수본의 수사로 박왕열의 마약범죄 규모는 더 늘어날 수 있습니다.