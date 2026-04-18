"합의 안 되면 또 폭탄 투하…근데 협상 잘 돼 가" 냉온탕

트럼프 미국 대통령이 오는 22일까지 이란과 종전 협상 합의를 하지 못하면 휴전 연장을 하지 않을 수도 있다고 엄포를 놓으면서 이란을 압박했습니다.



현지시간 어제(17일) 애리조나주 피닉스에서 워싱턴으로 돌아오는 에어포스원 기내에서 트럼프 대통령은 기자들의 질문에 이렇게 답했습니다.



[트럼프 미국 대통령 : (기자: 수요일 휴전이 끝날 때까지 합의가 이뤄지지 않으면, 휴전을 연장하실 겁니까? 아니면 다시 공격을 시작하실 겁니까?) 아마 연장하지 않을 수도 있습니다. 하지만 봉쇄는 계속 유지될 것입니다. 아마 (휴전을) 연장하지 않을 겁니다.]



그러면서 합의가 불발 돼 봉쇄가 유지되면 이란 공격을 재개할 수도 있다고 언급했습니다.



[트럼프 미국 대통령 : 봉쇄가 있게 될 것이고, 유감스럽게도 우리는 다시 폭탄 투하를 시작해야 할 것입니다.]



다만 그는 "20분 전에 꽤 좋은 소식이 있었다"고도 밝혔는데, "중동에서 이란 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다"고 말해 협상에 자신감을 드러내기도 했습니다.



구체적으로 어떤 좋은 소식인지에 대해선 답변하지 않았습니다.



앞서 트럼프 대통령은 인터넷 매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 "하루나 이틀 안에 합의할 것으로 예상한다"면서 이란과 조만간 종전 협상을 마무리할 수 있다고 자신감을 보인 바 있습니다.



미국과 이란은 지난 7일 중재국인 파키스탄이 제안한 '2주 휴전안'을 수용하면서 오는 21일을 마감시한으로 한 종전 협상을 벌이고 있습니다.



또 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란의 호르무즈 해협 일시 개방 발표에 대해 시진핑 중국 국가 주석도 기뻐하고 있다고 말하기도 했습니다.



트럼프 대통령은 "시 주석이 호르무즈 해협이 개방됐거나, 빠르게 개방되고 있는 것을 매우 기쁘게 생각한다"면서 "중국에서의 우리의 회담은 특별하고 역사적인 회담이 될 것"이라고 주장했습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)