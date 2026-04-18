중국 LED 칩 제조사, 미국 반대에 막혀 네덜란드업체 인수 무산

▲ 루미레즈 홈페이지

넥스페리아를 둘러싼 중국·네덜란드 간 갈등이 지속되는 가운데, 이번에는 중국 발광다이오드(LED) 칩 제조사의 네덜란드 업체 인수 시도가 미국 정부의 반대에 막혀 무산된 것으로 전해졌습니다.18일(현지시간) 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 싼안 광전자 측은 전날 공시를 통해 말레이시아 협력사와 함께 네덜란드의 LED 패키지 제조업체 루미레즈 홀딩스를 인수하려던 시도를 포기하기로 했다고 밝혔습니다.싼안 광전자는 여러 차례 협의에도 불구하고 미 외국인투자심의위원회(CFIUS)가 해당 거래에 대해 '미국 국가안보에 해결할 수 없는 위험'을 초래할 수 있다고 판단, 인수 포기를 요청했다고 밝혔습니다.이에 따라 CFIUS에 자발적으로 거래를 포기하겠다는 서한을 보냈다는 것입니다.주식 매매 계약의 경우 관련된 모든 국내외 규제당국의 승인이 필요한데, CFIUS의 반대로 이 조건을 충족시킬 수 없게 됐다는 게 업체 측 설명입니다.앞서 싼안 광전자 측은 지난해 말레이시아 협력사와 함께 루미레즈 및 루미레즈의 유럽·아시아 자회사 지분을 현금 2억 3,900만 달러(약 3,508억 원)에 100% 인수하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다.루미레즈의 싱가포르·말레이시아 생산 시설 등을 이용해 빠르게 해외 생산 기지를 확보하고 해외 고객을 위한 공급을 보장하겠다는 구상이었습니다.CFIUS가 중국 업체의 루미레즈 인수에 반대한 것은 이번이 두 번째입니다.필립스가 과거 루미레즈 지분 80.1%를 30억 달러(약 4조 4천억 원)에 중국 사모펀드 주도의 컨소시엄에 매각하려 했지만 CFIUS가 2016년 1월 반대한 바 있습니다.당시 CFIUS는 LED 제조 관련 이중용도(민수용·군수용으로 모두 사용 가능) 반도체 기술에서 중국의 영향력 확대 우려했던 것으로 전해집니다.이후 루미레즈는 다른 미국 업체에 차입 매수 방식으로 인수되면서 부채가 늘어났고, 코로나19와 우크라이나전쟁 여파 속에 2022년 파산보호를 신청했습니다.SCMP는 넥스페리아 갈등에 이어 발생한 이번 건과 관련, 미국의 견제로 중국 기술기업들의 해외 기업 인수가 어려워지고 있음을 보여준다고 평가했습니다.넥스페리아는 전기차·자율주행시스템 등에 들어가는 차량용 반도체를 생산하는 업체로 네덜란드에 본사를 두고 있으며, 2019년 중국 반도체 기업 윙테크에 인수됐습니다.네덜란드 정부는 미중 무역 갈등 속에 지난해 9월 기술 유출 우려 등을 이유로 윙테크 측의 넥스페리아 경영권을 박탈했고, 중국은 이에 맞서 광둥성 공장에서 생산되는 넥스페리아 제품의 수출을 제한하면서 세계 자동차 업계가 반도체 부족 위기에 직면했습니다.이후 양측이 협의를 이어가고 있지만 갈등이 완전히 해소되지 않은 상태입니다.이밖에 미 연방통신위원회(FCC)는 최근 중국 통신사들의 미국 내 데이터센터 운영을 금지하는 방안을 검토 중이라고 밝히기도 했습니다.(사진=홈페이지 캡처, 연합뉴스)