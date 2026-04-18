김세영, LPGA 투어 LA 챔피언십 2R 단독 선두…윤이나 3위

▲ 골퍼 김세영

김세영이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 JM 이글 로스앤젤레스(LA) 챔피언십(총상금 375만 달러) 2라운드에서 단독 선두에 올랐습니다.김세영은 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 엘카바예로CC(파72·6천679야드)에서 열린 대회 이틀째 2라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 쓸어 담고 7언더파 65타를 쳤습니다.이틀 연속 7타씩 줄인 김세영은 중간합계 14언더파 130타를 기록해 전날 공동 2위에서 단독 선두로 올라섰습니다.김세영은 지난해 10월 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 투어 13승을 달성했습니다.김세영은 "오늘 바람도 약해졌고, 오전 조로 경기하면서 그린 잔디도 잘 받아줘서 핀을 직접 공략할 수 있었다"고 말했습니다.1라운드 선두였던 이와이 지지(일본)가 13언더파 131타로 1타 차 단독 2위가 됐고, 투어 2년차 윤이나가 이날 하루에 8타를 줄이며 12언더파 132타, 단독 3위로 껑충 뛰었습니다.윤이나는 이날 보기 없이 버디만 8개를 몰아치며 1라운드 20위권에서 단숨에 단독 3위까지 도약했습니다.지난달 포드 챔피언십 공동 6위가 미국 무대 최고 성적인 윤이나는 "전반 9개 홀에서 29타를 친 것은 처음이라 믿기지 않는다"며 "남은 이틀도 오늘처럼 차분한 마음가짐을 유지하고 싶다"고 소감을 밝혔습니다.임진희가 9언더파 135타를 기록해 선두 김세영에 5타 뒤진 공동 4위에 올랐습니다.김효주와 교포 선수 이민지(호주)는 2라운드 시작 전에 기권했고, 최혜진도 2라운드 경기 도중 기권했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)