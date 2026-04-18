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[자막뉴스] "딱 세대 때렸는데 죽었다" 황당 주장…'김창민 감독 탓' 주장 시작한 가해자

김민정 기자
작성 2026.04.18 12:38 조회수
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고 김창민 감독을 폭행해 사망에 이르게 한 피의자가 사건이 벌어진 당시 상황에 대해 억울하다는 주장을 펼쳤습니다.

어제(17일) 김창민 감독 집단 폭행 사망 사건을 다룬 SBS '궁금한 이야기Y'에서 가해자 이 씨는 복수의 목격자들의 말과는 상반된 주장을 펼치며 억울함을 호소했습니다.

이 씨는 "고인이 되신 김창민 감독님한테는 일단 사죄를 엄청 드리고 싶다"면서도 당시 상황이 알려진 내용들과 사실관계가 다르다고 주장했습니다.

그는 "술집에 가서 술 마시면서 떠들 수 있지 않냐. 김창민 감독님이 저희를 보며 욕설을 하시면서 조용히 하라고 했다"면서 "그렇게 얘기하자마자 제가 바로 '죄송합니다'하면서 고개를 숙였다"고 했습니다. 또 무차별 폭행도 아니었다며, 여러 대가 아니라 딱 세 대만 때렸다고 반박했습니다.

하지만 이 씨의 동행인마저도 당시의 폭행 상황에 대해 앞서 언론에 "수차례 폭행했다. 당시 폭행이 굉장히 심각했다"고 언급한 바 있습니다.

이런 주장을 두고 여론이 들끓고 뒤늦게 수사가 강화되자, 죄값을 줄이려고 적극 발언에 나선 것 아니냐는 비판이 나왔습니다.

특히 아들을 데리고 식사를 하러 온 김창민 감독이 식사 도중 건장한 여러 명의 남성들에게 욕설을 하며 조용히 시켰다는 주장이 황당하다는 반응도 나왔습니다.

이 사건은 지난해 10월 20일 새벽 1시쯤 김 감독이 발달장애 아들과 함께 식사하려고 경기 구리시 한 식당을 찾았다가 술을 마시며 소리를 지르고 있던 옆 테이블 남성들에게 조용히 해달라고 부탁했던 게 발단이 됐습니다.

공개된 식당 CCTV 영상에는 한 남성이 뒤에서 김 감독의 목을 졸라 쓰러뜨리고 또 다른 남성은 이미 쓰러진 그를 길바닥으로 질질 끌고 가 폭행하는 모습이 담겼습니다.

김 감독은 결국 폭행으로 인한 뇌출혈로 사망했습니다.

경찰이 당초 가해자 6명 중 이 모 씨만 피의자로 특정하면서 부실수사 논란도 불거졌습니다.

정성호 법무부 장관은 소셜미디어에 "검찰은 사건의 전모를 규명하고 가해자를 법의 심판대에 올리기 위해 경찰로부터 사건을 송치받은 뒤 전담팀을 구성해 보완수사에 착수했다"며 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다고 밝혔습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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