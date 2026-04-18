"머스크 형제, 2만3천400 비트코인 보유하고 있다…2조5천억원어치 될 것" 아버지 증언

▲ 일론 머스크

일론 머스크와 그의 동생 킴벌 머스크가 2조 5천억 원 상당의 비트코인을 보유하고 있다는 가족 증언이 나왔습니다.현지시간 17일 미 경제매체 벤징가에 따르면 머스크 형제의 아버지인 에롤 머스크는 최근 가상화폐 전문 매체와의 인터뷰에서 두 아들이 총 2만 3천400개의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔습니다.현재 비트코인 개당 가격은 7만 4천 달러인 만큼, 형제가 보유한 비트코인의 가치는 17억 달러(약 2조 5천억 원)에 달하는 셈입니다.현재 일론 머스크가 이끄는 전기차 업체 테슬라가 1만 1천509 비트코인, 항공우주 업체 스페이스X가 8천285 비트코인을 갖고 있습니다.양사 보유량을 제외해 보면 머스크 형제가 약 3천606 비트코인을 보유한 것으로 추정됩니다.일론 머스크는 이미 8천390억 달러 상당의 자산을 보유한 세계 1위 부자입니다.올해 '기업공개(IPO) 최대어'로 꼽히는 스페이스X 상장을 앞두고 있어 머지않아 세계 최초의 '조만장자'(trillionaire)가 될 것이라는 관측도 나오고 있습니다.여기에 그간 공개되지 않았던 다량의 비트코인까지 포함한다면 머스크 자산 규모는 한층 더 불어나게 됩니다.일론 머스크는 자신이 가진 비트코인을 공개한 적은 없지만, 가상화폐에 대한 관심은 여러 차례 드러내 왔습니다.과거 '밈 코인'으로 분류되는 도지코인을 여러 차례 언급해 가격 변동을 이끌기도 했고, 최근에는 자신이 운영하는 엑스에 실시간으로 가상화폐 가격을 확인할 수 있는 기능을 추가했습니다.