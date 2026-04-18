군 복무하면서 4억대 사이버 도박…이 병사에게 내려진 처벌은?

▲ 불법 도박

군 복무 중 휴대전화를 이용해 4억 7천만 원 상당의 사이버 도박을 한 남성이 벌금형을 선고받았습니다.의정부지법 형사 6단독(이용희 판사)은 국민체육진흥법 위반(도박) 혐의로 기소된 A 씨에 대해 벌금 700만 원을 선고했습니다.경기 연천군 모 포병대대에서 사병으로 복무한 A 씨는 생활관에서 휴대전화를 이용해 2024년 11월부터 지난해 10월까지 인터넷 도박사이트에 접속해서 스포츠 경기 결과 승, 무, 패를 맞히며 배팅하는 도박을 했습니다.809회에 걸쳐 도박사이트에 입금한 돈은 4억 7천800만 원에 이르렀습니다.A 씨는 군검찰에 의해 기소됐다가 전역하면서 의정부지법에서 재판받게 됐습니다.A 씨가 무슨 돈으로 거액의 도박을 한 것인지는 알려지지 않았으며, 현재 A 씨는 일정한 직업이 없는 것으로 알려졌습니다.재판부는 "자격이 없는 자가 운영하는 업체를 통해 스포츠 결과를 적중시키면 돈을 받는 도박을 했다"며 "다만 초범이고, 당시 의무복무 중인 군인이었던 점 등을 참작했다"고 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)