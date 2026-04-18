레오 14세 교황 "AI가 양극화와 갈등, 두려움, 폭력 부채질한다" 경고…트럼프 겨냥했나

▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황은 현지시간 17일 인공지능(AI) 사용이 "양극화와 갈등, 두려움과 폭력을 부채질한다"고 경고했습니다.교황은 그동안 AI의 위험성에 대해 몇 차례 경고했지만, 이번 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수처럼 묘사한 듯한 AI 생성 게시물을 올렸다가 삭제한 이후 나와 주목됩니다.AFP 통신에 따르면, 교황은 이날 카메룬의 수도 야운데의 중앙아프리카 가톨릭대학교에서 한 연설에서 "이러한 시스템이 제기하는 문제는 보기보다 더 크다"며 "단순히 새로운 기술의 사용 문제가 아니라, 점차 현실이 그 모사(시뮬레이션)로 대체되는 문제"라고 말했습니다.그러면서 "이 과정에서 양극화와 갈등, 두려움과 폭력이 확산한다"며 "문제는 단순한 오류의 위험이 아니라, 진실과의 관계 자체가 변화한다는 것"이라고 말했습니다.교황은 또 AI 등 첨단 정보기술에 필수적인 희토류 채굴로 인한 환경 파괴와 아프리카의 광업 분야에서 외세를 업은 부패를 종식할 것을 촉구했습니다.이번 발언은 지난 13일 시작한 11일간의 아프리카 순방 중 나온 교황의 또 다른 강경 발언입니다.교황은 이번 순방에서 세계 평화를 호소하는 열정적인 메시지를 잇달아 내놓고 있으며, 같은 미국 출신인 트럼프 대통령과도 전쟁을 둘러싼 설전을 벌이고 있습니다.