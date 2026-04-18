증시 대기·주변자금 635조…ETF 순자산 408조 원

코스피가 6,000선을 탈환하는 등 국내 주식 시장이 다시 상승 가도를 달리면서 증시 대기·주변 자금이 600조 원을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났습니다.



18일 한국거래소와 금융투자협회에 따르면 증시 대기 자금인 투자자예탁금과 단기성 자금인 머니마켓펀드(MMF) 설정액, 종합자산관리계좌(CMA) 잔고, 장내파생상품 거래 예수금, 대고객 환매 조건부 채권(RP) 매도 잔고 등 증시 주변 자금을 합친 금액은 지난 16일 기준 635조 6,249억 원으로 집계됐습니다.



지난해 말 기준 499조 1천301억 원에서 136조 4,948억 원(27.3%) 늘어난 수치입니다.



투자자예탁금은 119조742억원을 기록하며, 다시 120조 원에 육박했습니다.



지난달 4일 132조 682억 원보다는 낮지만, 올해에만 31조 2천452억 원(35.5%) 급증했습니다.



MMF는 금융사가 고객 돈으로 국채나 기업어음(CP), 단기 채권 등 만기가 짧고 안정성이 높은 자산에 투자해 수익을 얻는 초단기 금융 상품입니다.



MMF 설정액은 258조 8천689억 원으로 올해 27.3% 증가했고, CMA 잔고는 12.6% 증가한 113조 265억 원으로 집계됐습니다.



CMA는 증권사가 고객의 자금을 받아 기업어음(CP), 국공채, 양도성예금증서(CD) 등 단기 금융상품에 투자하고 여기서 발생한 수익을 고객에게 지급하는 상품입니다.



장내파생상품 거래 예수금과 대고객 환매 조건부 채권(RP) 매도 잔고도 각각 73.9%와 14.3% 늘어난 30조 17억 원과 114조 6천536억 원으로 집계됐습니다.



이른바 '빚투'(빚을 내 투자)로 일컬어지는 신용거래융자 잔고는 33조 8천726억 원을 기록하며, 다시 역대 최고치로 치솟았습니다.



국내에 상장된 상장지수펀드(ETF) 순자산 총액은 410조 원을 목전에 두고 있습니다.



지난 17일 기준 1천93개 ETF의 총 시가총액은 408조 3천595억 원으로, 순자산 규모 역시 이와 비슷할 것으로 예상되고 있습니다.



ETF 순자산과 시가총액은 지난 15일 처음 400조 원을 넘은 데 이어 이틀 만에 다시 410조 원에 다가서고 있습니다.



다만, 코스피가 6천200선까지 다시 치솟으면서 주가 하락에 베팅하는 자금이 늘고 있습니다.



지난 13∼16일 개인 순매수가 가장 많은 ETF는 KODEX 200선물인버스2X로 1천799억 원의 순매수를 기록했다.



이 ETF는 주가 하락에 2배로 베팅하는 ETF입니다.



역시 증시 하락에 베팅하는 KODEX인버스도 665억 원의 순매수를 기록하며 4위를 차지했습니다.



TIGER미국우주테크와 HANARO Fn K-반도체 ETF가 각각 1천320억 원 과 900억 원의 순매수로 2, 3위에 올랐습니다.



이처럼 증시 대기·주변 자금과 ETF 순자산이 크게 불어나는 것은 국내 증시가 다시 상승 국면에 접어들었기 때문입니다.



이란 전쟁으로 지난달 5천 선까지 위협받았던 코스피는 이후 미국과 이란의 종전 협상 기대감으로 지난 14일에는 6천 선을 재돌파했습니다.



이어 지난 16일에는 6천200선을 넘어서기도 했습니다.



국내 증시 활황 속에 미국 증시에 투자한 서학 개미들은 이달 들어 매도를 가속화하고 있습니다.



이달 들어 지난 16일까지 서학 개미들이 미 증시에서 팔아치운 금액은 14억 7천12달러로, 한화로는 2조 원(2조 1천728억 원)을 넘어섰습니다.