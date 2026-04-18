뉴욕증시, 호르무즈 전면 개방으로 급등 마감

이란이 상업용 선박에 호르무즈 해협을 전면 개방한다고 밝히면서 위험 선호 심리가 주가지수를 강하게 밀어 올렸습니다.



17일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 868.71포인트(1.79%) 뛴 49,447.43에 마감했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 84.78포인트(1.20%) 상승한 7,126.06, 나스닥 종합지수는 365.78포인트(1.52%) 상승한 24,468.48에 장을 마쳤습니다.



S&P500 지수는 사상 처음으로 7,100선 위에서 장을 마쳤습니다.



나스닥은 1992년 이후 최장 연속 상승세를 이어갔습니다.



아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 "레바논에서 휴전이 발표됨에 따라 휴전이 남아 있는 기간 호르무즈 해협을 통한 모든 상업 선박의 통행이 전면적으로 자유화됐다"고 선언했습니다.



레바논은 전날 이스라엘과 열흘간 휴전하기로 합의했습니다.



이를 고려하면 호르무즈 해협은 적어도 미국 동부시간 기준으로 26일까지는 개방될 것으로 보입니다.



미국과 이란이 추가 협상에서 중점을 두는 사안도 윤곽이 드러났습니다.



미국 매체 악시오스는 "이란이 농축 우라늄 비축량을 포기하는 대가로 미국은 동결했던 이란 자금 200억 달러를 해제하는 방안이 논의되고 있다"고 전했습니다.



이란은 그동안 동결 자산의 해제를 핵심 요구 사항으로 제시해 왔습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 "우리는 합의에 매우 가까워졌다'며 "걸림돌이 전혀 없다"고 장담했습니다.



낙관론이 확산하면서 주가지수는 급등 흐름을 이어갔습니다.



S&P500 지수는 이번 주에만 4.54%, 나스닥 지수는 6.84% 급등했습니다.



이란 전쟁 불확실성이 잦아들면서 저가 매수세가 앞다퉈 유입됐습니다.



트럼프는 "이번 주말에 2차 회담이 열릴 수도 있다"며 "앞으로 하루 또는 이틀 내로 합의에 이를 수 있다"고 말했습니다.



미국 언론에선 월요일인 20일이 유력하다는 보도도 나왔습니다.



그러나 지나친 낙관론을 경계하는 목소리도 만만치 않습니다.



이란에선 트럼프의 발언과 다른 입장이 이어졌기 때문입니다.



로이터 통신에 따르면 이란 고위 관리는 "미국과 이란의 종전 요건에 여전히 상당한 간극이 있다"고 말했습니다.



이란 의회에선 호르무즈를 통행하는 상선은 통행료 부과 대상이란 발언이 나오기도 했습니다.



이스라엘은 레바논과 휴전한 지 채 24시간도 안 돼 레바논 남부를 공습하고 1명의 사망자를 냈습니다.



트럼프가 "이스라엘과 레바논의 교전은 금지한다"고 밝힌 지 불과 몇 시간 뒵니다.



아메리프라이즈파이낸셜의 앤서니 사글림베네 수석 시장 전략가는 "투자자들이 이제 갈등을 넘어서고 있다"며 "미국과 이란이 갈등을 종식하고 호르무즈 해협이 열린 채로 유지될 가능성이 가장 높은 상황에서 시장은 이를 반영할 것"이라고 말했습니다.



쇼트힐스캐피털파트너스의 스티븐 와이스 최고투자책임자(CIO)는 "지난 40년 중 과매도에서 과매수로 가장 빠르게 전환된 상황"이라며 "일반적으로 이런 상황이 발생하면 가격이 조정된다"고 말했습니다.