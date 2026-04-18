1. "휴전 기간 호르무즈 개방…미 봉쇄엔 상응 조치"



이란 정부가 호르무즈 해협에서 상선 통행을 일시적으로 전면 허용하겠다고 밝혔습니다. 미국이 해협 봉쇄를 지속하는 것은 휴전 위반이라며, 상응한 조치를 할 거라고 덧붙였습니다.



2. "이번 주말 회담 재개 가능"…유가 10% 급락



트럼프 대통령은 이란과의 회담을 이번 주말 재개할 수 있고, 하루 이틀 안에 합의할 수도 있다고 말했습니다. 국제유가는 10% 급락했고, 원/달러 환율도 1천460원까지 떨어졌습니다.



3. 이 "항행 자유 위한 실질적 기여할 것"



이재명 대통령이 호르무즈 해협 통항을 논의하는 50개국 정상들의 화상회의에 참석했습니다. 이 대통령은 항행의 자유 보장을 위한 실질적 기여를 하겠다는 의지를 밝혔습니다.



4. 주말 내내 고온현상…서울 27도 웃도는 초여름 날씨



주말 동안 기온이 평년 기온을 크게 웃도는 고온 현상이 이어지겠습니다. 오늘(18일) 서울 낮 기온이 27도까지 올라 덥겠고, 내일은 올 들어 가장 높은 29도까지 치솟을 전망입니다.