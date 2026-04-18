이란 "미국의 해상 봉쇄, 휴전 위반 간주…상응 조치할 것"

▲ 호르무즈 해협

이란이 레바논 휴전 발효에 따른 호르무즈 해협의 상업용 선박 통행 조건과 향후 대응 원칙을 천명하면서 미국과 이스라엘이 휴전을 위반할 경우 상응하는 조치를 할 것이라고 경고했습니다.특히 이란은 미국이 협상이 완료될 때까지 유지하겠다고 밝힌 해상 봉쇄를 휴전 위반으로 간주하겠다는 뜻도 밝혔습니다.이란 관영 매체에 따르면 에스마일 바가이 외무부 대변인은 현지시간 17일 이번 레바논 휴전이 지난 8일 휴전 합의를 바탕으로 이뤄졌다면서 이란의 해협 개방 조치 역시 이 합의의 연장선에 있다고 밝혔습니다.그러면서 상업용 선박에만 해당하는 호르무즈 통행, 통행 시 이란과의 조율, 이란이 정한 항로 이용 등 호르무즈 해협 개방 원칙을 재차 강조했습니다.바가이 대변인은 이어 "이란은 호르무즈 해협의 수호자"라고 주장하며 "이란 국민의 권리와 이익을 보장하기 위한 조치를 시행하는 데 있어 어떠한 타협도 하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.그러면서 미국과 이스라엘의 합의 위반 가능성도 언급했습니다.바가이 대변인은 "미국에 의한 해상 봉쇄는 휴전 위반으로 간주한다"며 "상대측이 합의를 어기려 하거나 봉쇄를 지속할 경우, 이에 상응하는 조처를 할 것"이라고 강조했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 호르무즈 해협 완전 개방 발표에 감사를 표하면서도 종전 협상이 완료될 때까지 미 해군의 대이란 해상봉쇄는 유지하겠다는 입장을 밝혔습니다.