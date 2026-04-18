트럼프 "미국과 이란, 아마 이번 주말 회담…1∼2일 내 협상 타결"

▲ 16일(현지시간) 라스베이거스의 한 호텔에서 열린 원탁회의 행사에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주먹을 쥐고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 17일 미국과 이란이 종전협상을 이번 주말 재개할 것으로 보인다면서 1∼2일 안에 협상이 타결될 것이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와 전화 인터뷰에서 "이란은 미국과 만나기를 원한다. 그들은 합의하기를 원한다"며 "회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의(get a deal)할 것으로 생각한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 "주요 쟁점은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것"이라고 밝히면서, 이란의 핵 프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에 "(중단의) 기간은 없다. 무기한"이라고 답했습니다.또 로이터 통신과의 전화 인터뷰에선 미국이 이란과 함께 이란 내 지하시설로 "느긋하게" 들어가서 그곳의 '핵 찌꺼기'(농축 우라늄)를 "중장비로 파내" 미국으로 "매우 조기에" 회수할 것이라고 말했습니다.다만, 미국이 이 대가로 이란에 200억 달러를 지불할 것이라는 언론 보도와 관련해선 "완전히 틀렸다. 돈은 오가지 않는다"고 부인했습니다.악시오스는 미국과 이란이 논의 중인 합의안 내용 중 일부로, 이란이 농축우라늄 비축분을 포기하는 대가로 미국은 이란 자금 200억 달러에 대한 동결을 해제하는 방안을 전날 보도했습니다.트럼프 대통령은 중재국인 파키스탄에서 진행될 것으로 예상되는 두 번째 협상을 누가 이끌게 될지 아직 결정하지 않았다면서, 자신이 직접 파키스탄으로 갈 것이냐는 질문에 "그럴 수도 있다"고 블룸버그에 말했습니다.이는 양국 정부 당국자들 간의 협상이 타결될 경우 역사적인 성과를 홍보하기 위해 현장에 직접 가는 방안을 검토 중이라는 취지로 해석됩니다.앞서 지난 11일 파키스탄에서 열린 첫 번째 협상에선 JD 밴스 부통령이 미국 측 협상단을 이끌었습니다.트럼프 대통령은 또 미국이 호르무즈 해협에서 기뢰를 제거하기 위해 이란과 협력하고 있다고 로이터에 전했습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국의 중재로 이스라엘과 레바논의 열흘 간 휴전이 개시된 점을 들어 "남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다"고 선언했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)