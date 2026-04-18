트럼프 "미국과 이란, 아마 이번 주말 회담…1∼2일 내 협상 타결"

▲ 16일(현지시간) 라스베이거스의 한 호텔에서 열린 원탁회의 행사에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주먹을 쥐고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 17일 미국과 이란이 종전협상을 이번 주말 재개할 것으로 보인다면서 1∼2일 안에 협상이 타결될 것이라고 주장했습니다.
트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와 전화 인터뷰에서 "이란은 미국과 만나기를 원한다. 그들은 합의하기를 원한다"며 "회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의(get a deal)할 것으로 생각한다"고 말했습니다.
트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 "주요 쟁점은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것"이라고 밝히면서, 이란의 핵 프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에 "(중단의) 기간은 없다. 무기한"이라고 답했습니다.
또 로이터 통신과의 전화 인터뷰에선 미국이 이란과 함께 이란 내 지하시설로 "느긋하게" 들어가서 그곳의 '핵 찌꺼기'(농축 우라늄)를 "중장비로 파내" 미국으로 "매우 조기에" 회수할 것이라고 말했습니다.
다만, 미국이 이 대가로 이란에 200억 달러를 지불할 것이라는 언론 보도와 관련해선 "완전히 틀렸다. 돈은 오가지 않는다"고 부인했습니다.
악시오스는 미국과 이란이 논의 중인 합의안 내용 중 일부로, 이란이 농축우라늄 비축분을 포기하는 대가로 미국은 이란 자금 200억 달러에 대한 동결을 해제하는 방안을 전날 보도했습니다.
트럼프 대통령은 중재국인 파키스탄에서 진행될 것으로 예상되는 두 번째 협상을 누가 이끌게 될지 아직 결정하지 않았다면서, 자신이 직접 파키스탄으로 갈 것이냐는 질문에 "그럴 수도 있다"고 블룸버그에 말했습니다.
이는 양국 정부 당국자들 간의 협상이 타결될 경우 역사적인 성과를 홍보하기 위해 현장에 직접 가는 방안을 검토 중이라는 취지로 해석됩니다.
앞서 지난 11일 파키스탄에서 열린 첫 번째 협상에선 JD 밴스 부통령이 미국 측 협상단을 이끌었습니다.
트럼프 대통령은 또 미국이 호르무즈 해협에서 기뢰를 제거하기 위해 이란과 협력하고 있다고 로이터에 전했습니다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국의 중재로 이스라엘과 레바논의 열흘 간 휴전이 개시된 점을 들어 "남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다"고 선언했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
댓글