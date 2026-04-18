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임호원, 서울코리아오픈 국제휠체어테니스 남자 복식서 준우승

배정훈 기자
작성 2026.04.18 00:18 조회수
임호원, 서울코리아오픈 국제휠체어테니스 남자 복식서 준우승
▲ (왼쪽부터) 호드리게스, 주원홍 대한테니스협회 회장, 임호원

임호원(한국스포츠레저)이 2026 서울 코리아오픈 국제휠체어테니스대회 남자 복식에서 준우승했습니다.

임호원은 어제(17일) 서울 송파구 올림픽공원 테니스코트에서 열린 남자 복식 결승에서 다니엘 호드리게스(브라질)와 한 조로 출전해 마르틴 데라푸엔테(스페인)-톰 에스베링크(네덜란드) 조에 0-2(3-6 4-6)로 졌습니다.

이번 대회는 국제테니스연맹(ITF) 유니클로 휠체어테니스투어 WT500등급으로 상위 등급에 속하는 국제 대횝니다.

임호원은 경기가 끝난 뒤 "8강부터 강호들과 맞붙어 많이 배울 수 있었다"며 "결승에서도 처음 접하는 다양한 구질을 상대하며 노력할 부분이 많다는 교훈을 얻었다"고 말했습니다.

임호원은 2023년 항저우 장애인아시아경기대회에서 한성봉과 함께 남자 복식 금메달을 따냈으며 올해 10월 일본 아이치·나고야 장애인아시아경기대회에서 2회 연속 우승에 도전합니다.

(사진=대한장애인테니스협회 제공, 연합뉴스)
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