10년 만에 80% 늘었다…2030 당뇨 환자, 왜 이렇게 많아졌나

<앵커> 요즘 2030 세대에서 당뇨 환자가 빠르게 증가하고 있습니다.



갑자기 극심한 갈증이 느껴지고 다리에 쥐가 나거나 몸이 심하게 가려우면 당뇨 신호일 수 있다는 말도 나오는데요.



왜 젊은 층에서 당뇨가 늘고 있는 건지 짚어봤습니다.



<기자> '당뇨, 소변에서 당이 나온다' 쉽게 말해 밥을 먹으면 생기는 포도당이 세포와 장기로 흡수되지 않고 피 속에 남아 계속 돌아다니게 되면서 혈당이 잘 떨어지지 않는 상태를 말합니다.



통계에 따르면 국내 전체 당뇨병 환자는 2014년 약 207만 명에서 2024년 360만 명으로 73% 증가했는데, 이 중 20~30대 젊은 환자는 같은 기간 8만 7천여 명에서 15만 6천여 명으로 80% 가까이 증가해 전체 평균보다 가파른 상승세를 보이고 있다고 합니다.



물론 요즘 젊은 세대를 중심으로 마라탕, 탕후루, 두쫀쿠 등 자극적이고 단 음식이 유행하면서 당뇨병 발병 위험이 높아진 원인도 있지만, 이외에도 당뇨병이 증가하게 된 원인은 다양하다고 합니다.



낮 동안 회사나 학교에서 내 마음대로 시간을 못 보낸 탓에 보상심리로 밤에 잠을 줄여가며 휴대폰을 하는 습관을 말하는데요.



문제는 이렇게 자는 시간이 계속 밀리고 수면 시간이 부족해지면 우리 몸은 수면 부족을 단순 피곤함이 아닌 일종의 스트레스 상황으로 받아들일 수 있습니다.



이때 몸에서는 코르티솔 같은 스트레스 호르몬이 더 많이 분비됩니다.



코르티솔은 몸을 긴장 상태로 유지시키고 필요할 때 바로 에너지를 쓰게 만드는 역할을 합니다.



그런데 이 과정에서 몸은 혈액 속에 더 많은 에너지가 필요하다고 판단해 혈당을 높이는 방향으로 작동할 수 있다는 거죠.



근육은 포도당을 받아서 쓰는 가장 중요한 장기 중 하나인데 근육량이 부족할 경우, 포도당을 제대로 받아줄 곳이 줄어 같은 양을 먹어도 혈당이 더 쉽게 올라가 당뇨병 위험이 커질 수 있다는 것입니다.



피자와 불닭볶음면.



삼각김밥과 컵라면.



SNS상에서 꿀조합으로 통하며 배달 음식과 편의점 간편식 등을 함께 먹는 게 유행이죠.



그런데 이런 초가공식품들은 정제된 당류와 지방 함량이 높은 반면, 식이섬유와 비타민 등 필수 영양소는 부족한 경우가 많습니다.



이런 식사가 반복되면 혈당을 조절하는 인슐린이 점점 잘 들지 않는 인슐린 저향성이 커질 수 있고 그게 결국 당뇨병 위험을 높이는 원인이 될 수 있는 거죠.



젊은 당뇨병 환자들은 초기 증상이 아예 없거나 경미한 경우가 많아 일상적인 피로로 넘기기 쉽습니다.



전문가는 딱 이 정도만 지켜줘도 당뇨병 예방에 크게 도움이 된다고 합니다.



[이용호/세브란스병원 내분비내과 교수 : 한 4분의 1 등분은 단백질, 탄수화물, 나머지는 채소나 기름기 있는 성분 이런 식으로 해서 채소나 단백질을 충분히 먹고 탄수화물 양을 조금 제한하도록.



건강도 젊을 때부터 투자를 해놓아야 나중에 그만큼의 더 이득을 얻을 수 있다는 걸 생각하면서 20~30대에 증상이 없더라고 초기부터 적극적인 관리를 하고 합병증을 예방하는 것이 중요할 것 같습니다.



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