박진성 시인 성폭력 폭로한 김현진 씨 사망…향년 28세

▲ '미투'(#MeToo·나는 고발한다) 운동

2016년 '미투'(#MeToo·나는 고발한다) 운동 당시 시인 박진성 씨의 성희롱 피해 사실을 폭로한 김현진 씨가 28세의 나이로 오늘(17일) 숨졌습니다.사인은 알려지지 않았습니다.고인의 법률대리인이었던 이은의 변호사는 이날 SNS를 통해 "짧았지만 빛나고 뜨거웠던 98년생 김현진 님의 작별을 전한다"며 이같이 밝혔습니다.박 씨는 지난 2015년 9월 인터넷으로 시 강습을 하다 알게 된 고인(당시 17세)에게 "내가 성폭행해도 안 버린다고 약속해라" 등 성적 메시지를 여러 차례 보냈습니다.고인은 '문단 내 성폭력' 폭로가 이어지던 2016년 10월 트위터에 익명으로 피해 사실을 공개했습니다.박 씨는 이후 SNS를 통해 "무고는 중대 범죄", "허위로 누군가를 성폭력범으로 만드는 일이 없기를 바란다" 등의 발언을 하며 폭로가 '허위 미투'라고 주장했습니다.심지어 자신의 트위터에 고인의 주민등록증을 게시하고 실명과 고향, 나이 등을 공개하기도 했습니다.고인은 악성 댓글 등의 2차 가해에 시달리다 박 씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소했고, 박 씨는 사건 8년 만인 2024년 유죄가 인정돼 징역 1년 8개월의 실형이 확정됐습니다.이 변호사는 "(고인은) 용기 있고 총명한 청춘이었고 그가 낸 용기에 아주 많은 여성이 함께 손잡고 직진해 사필귀정을 일궜다"고 고인을 추모했습니다.빈소는 서울 서대문구 동신병원장례식장 1호실에 차려졌습니다.발인은 내일(18일) 오후 엄수됩니다.