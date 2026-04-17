트럼프, 이란 '호르무즈 개방'에 "땡큐…이란 해상봉쇄는 계속"

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 17일 이란이 호르무즈 해협을 완전히 개방하겠다고 발표하자 곧바로 "감사하다"고 반응했습니다.



하지만, 이란과의 종전 협상이 완료될 때까지 미 해군의 대이란 해상봉쇄는 유지하겠다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "이란이 방금 이란 해협(STRAIT OF IRAN)이 완전히 열려 완전한 통행 준비가 됐다고 발표했다"며 "감사합니다!"(THANK YOU!)고 적었습니다.



트럼프 대통령이 언급한 '이란 해협'은 호르무즈 해협을 지칭하는 것입니다.



미국과 이란은 지난 7일 2주간의 '휴전 및 호르무즈 해협 개방'에 합의하고 종전 협상을 벌이기로 했지만, 이란은 이스라엘이 친 이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥해 레바논에 대한 공격을 이어가자 무력행사를 위협하며 호르무즈 해협에서의 통제를 계속했습니다.



이에 트럼프 대통령은 미 동부시간으로 지난 13일 오전 10시를 기해 이 해협에서 이란의 항구나 연안으로 오가는 모든 선박에 대한 해상 봉쇄를 시작하며 '역봉쇄'로 대응했습니다.



이란의 이날 호르무즈 해협 완전 개방 발표는 전날 이스라엘과 레바논 사이의 열흘 휴전이 시작된 상황에서 나왔습니다.



하지만, 트럼프 대통령은 곧바로 이어 올린 트루스소셜 게시글에서 미군의 대이란 해상 봉쇄를 당장 풀지는 않겠다고 밝혔습니다.