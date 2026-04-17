'호르무즈 정상회의' 시작…이 대통령 곧 발언 예정

▲ 이재명 대통령

호르무즈 해협 해상에서의 자유로운 항행을 위한 국제 정상회의가 진행 중입니다.이재명 대통령도 화상으로 참석해 발언할 예정입니다.이 대통령은 오늘(17일) 밤 9시 10분쯤부터 영국과 프랑스, 독일 등 약 40개국과 국제 해사기구가 함께하는 '호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브' 정상회의에 화상 연결로 참석했습니다.이 대통령은 회의에서 중동 상황과 에너지 공급망에 대한 우리 정부 입장과 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제 연대 필요성 등을 강조할 것으로 보입니다.이 대통령이 최근 SNS 등을 통해 여러 차례 세계 평화와 인권 등 보편적 가치를 강조해 온 만큼 관련 메시지도 나올 가능성이 있습니다.이번 회의는 키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 공동 주재합니다.회의는 화상으로 진행되나 공동 의장 외에 프리드리히 메르츠 독일 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 파리를 방문해 회의에 참석할 예정입니다.전쟁 당사국인 미국과 이스라엘, 이란 등은 참석 대상이 아닙니다.