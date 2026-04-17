뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'호르무즈 정상회의' 시작…이 대통령 곧 발언 예정

강민우 기자
작성 2026.04.17 22:09 조회수
'호르무즈 정상회의' 시작…이 대통령 곧 발언 예정
▲ 이재명 대통령

호르무즈 해협 해상에서의 자유로운 항행을 위한 국제 정상회의가 진행 중입니다.

이재명 대통령도 화상으로 참석해 발언할 예정입니다.

이 대통령은 오늘(17일) 밤 9시 10분쯤부터 영국과 프랑스, 독일 등 약 40개국과 국제 해사기구가 함께하는 '호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브' 정상회의에 화상 연결로 참석했습니다.

이 대통령은 회의에서 중동 상황과 에너지 공급망에 대한 우리 정부 입장과 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제 연대 필요성 등을 강조할 것으로 보입니다.

이 대통령이 최근 SNS 등을 통해 여러 차례 세계 평화와 인권 등 보편적 가치를 강조해 온 만큼 관련 메시지도 나올 가능성이 있습니다.

이번 회의는 키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 공동 주재합니다.

회의는 화상으로 진행되나 공동 의장 외에 프리드리히 메르츠 독일 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 파리를 방문해 회의에 참석할 예정입니다.

전쟁 당사국인 미국과 이스라엘, 이란 등은 참석 대상이 아닙니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지