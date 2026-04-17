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외신 "파키스탄 중재 진전…미국-이란 2차 협상 통해 합의문 서명 가능"

원종진 기자
작성 2026.04.17 21:25 조회수
외신 "파키스탄 중재 진전…미국-이란 2차 협상 통해 합의문 서명 가능"
▲ 아심 무니르 총사령관, 아바스 아라그치 이란 외무장관

미국과 이란의 종전 협상을 중재하는 파키스탄이 2차 회담 준비를 서두르는 가운데 비공개 외교 진전으로 양측이 2차 회담을 거쳐 합의문에 서명할 수 있다고 로이터 통신이 파키스탄 측 소식통을 인용해 현지시간 17일 보도했습니다.

익명의 한 파키스탄 소식통은 양측이 먼저 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 60일 이내에 포괄적 합의문을 발표할 예정이라면서 이같이 이 매체에 밝혔습니다.

이어 "세부 합의는 나중에 이뤄질 것"이라면서 "양측 모두 원칙에는 뜻을 같이하고 있으며, 기술적인 부분은 나중에 논의될 것"이라고 설명했습니다.

이와 관련해 한 외교 소식통은 파키스탄 '실세'이자 이번 협상의 핵심 중재자인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 지난 15일부터 이란 테헤란에서 회담을 진행하면서 난제에 대한 돌파구를 마련했다고 전했습니다.

또 협상 중재에 참여한 한 현지 관계자에 따르면 중재자들은 이란의 핵 프로그램, 호르무즈 해협, 전쟁 피해 배상 등 3가지 주요 쟁점에 대해 타협을 모색하고 있다고 AP 통신이 전했습니다.

앞서 전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 취재진을 만나 종전협상을 벌이고 있는 이란과의 협상에 많은 진전이 있고 합의에 매우 근접했다며 다음 협상이 주말에 열릴 수도 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 "이란이 거의 모든 것에 동의했다. 협상이 타결될 가능성이 크다"면서 "파키스탄이 아주 잘해줬다. 이슬라마바드에서 협상이 타결된다면 갈 수도 있다"고 말했습니다.
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