'양평 공흥지구 특혜' 첫 재판…특검-김건희 일가 고성 충돌

▲ 특검 출석하는 최은순

'양평 공흥지구 개발사업 특혜 의혹' 첫 재판에서 민중기 특별검사팀과 김건희 여사 일가·김선교 국민의힘 의원 측이 날 선 공방을 벌였습니다.서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사) 심리로 오늘(17일) 열린 김 의원과 김 여사 모친 최은순 씨, 오빠 김진우 씨의 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의 사건 첫 공판에서 양측은 초반부터 격하게 맞섰습니다.특검팀은 김 여사 일가가 양평 공흥지구 개발사업을 수행할 능력이 부족했는데도 당시 양평군수였던 김 의원 등을 상대로 청탁해 사업 승인을 받아냈다는 공소사실 요지를 설명했습니다.이에 김 의원 측과 최 씨, 김 씨 측은 앞서 열린 공판준비기일에서와 마찬가지로 혐의를 부인했습니다.특검팀은 이날 김 여사 일가가 개발부담금을 줄이기 위해 토지 매입 가격을 부풀렸다는 취지의 주장도 펼쳤습니다.특검팀은 "(매입 토지의) 공시지가가 12억 3천여만 원인데 실제 매입 가격은 64억 4천여만 원으로 5배 이상이 됐다"고 밝혔습니다.그러자 최 씨는 "사실과 다르지 않느냐"며 목소리를 높였고, 이 모습을 보고 있던 김 씨는 "하지 마"라며 최 씨를 말리기도 했습니다.'양평군청 공무원 사망 사건'을 두고도 양측은 전혀 다른 입장을 보였습니다.앞서 지난해 10월 특검팀이 양평 공흥지구 의혹을 수사하는 과정에서 피의자 조사를 받은 군청 공무원이 숨지면서 강압 수사 논란이 불거진 바 있습니다.이후 국가인권위원회는 특검 조사 과정에서 양평군청 공무원에게 진술을 강요하는 등 강압적인 조사 정황을 확인했다는 직권조사 결과 보고서를 의결했습니다.김 의원 측은 인권위 결과 보고서 요지를 낭독한 뒤 "특검 수사는 김 의원을 목표로 했다"고 주장했습니다.이에 특검팀은 "양평군청 공무원 유족분들에게 애도를 표한다. 하지만 이 사건 공소사실에 관해 이야기하는데 (김 의원 측은) 인권위 결정문을 들이대며 답하고 있다"고 맞섰습니다.이후 특검팀과 김 의원 측 사이에 고성이 오가자 재판부는 "소송 지휘를 따라 달라"고 제지하기도 했습니다.재판부는 오는 20일 공판을 열어 한양경제연구원 관계자에 대한 증인신문을 진행할 예정입니다.지난 2011∼2016년 경기도 양평군 공흥지구 개발사업 당시 군수였던 김 의원은 최 씨와 김 씨의 청탁을 받고 이들에게 개발부담금을 면제하거나 줄여줄 것을 군청 공무원들에게 지시한 혐의를 받습니다.특검 조사에 따르면 해당 청탁으로 최 씨와 김 씨가 운영한 시행사 이에스아이엔디(ESI&D)에는 약 22억 원 상당의 이익이, 양평군에는 같은 액수의 손해가 발생했습니다.최 씨와 김 씨에게는 김 의원과 양평군 공무원에 대한 로비를 통해 개발부담금을 축소하려 한 혐의가 적용됐습니다.전직 언론인 한 씨는 최 씨와 김 씨의 청탁을 받고 군청 공무원들을 상대로 개발사업 인허가 로비 활동을 한 혐의(변호사법 위반)를 받습니다.(사진=연합뉴스)