구자현 검찰총장 대행 "검사 안타까운 소식에 참담…공정·객관적인 국조 진행해 달라"

▲ 구자현 검찰총장 직무대행이 13일 서울 서초구 대검찰청에서 열린 전국 선거전담 부장검사 회의에서 모두발언을 하고 있다.

구자현 검찰총장 직무대행이 오늘(17일) '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회와 관련해 "남은 기간 동안 공정하고 객관적으로 국정조사를 진행해주실 것을 다시 한 번 간곡하게 부탁드린다"고 말했습니다.구 대행은 이날 서울 서초구 대검찰청 앞 퇴근길에서 "어떤 국정조사도 재판에 영향을 미치려고 한다는 평가를 받아선 안 된다는 점에 모든 분들이 동의하시리라 생각한다"며 이같이 말했습니다.또 대장동 개발비리 사건 수사 검사가 국정조사 증인 출석을 요구받은 뒤 극단적 선택을 한 것을 두고는 "총장 대행으로서 참담한 마음으로 소식을 접했다"면서 "본인의 회복과 안정이 최우선이 돼야 할 것"이라고 했습니다.구 대행은 "이번 국정조사에 대해 재판 중인 사건을 대상으로 한다는 점에 대한 우려와 법과 원칙에 따라 실무를 담당했던 검사들의 증언은 필요 최소한으로 해 주실 것을 말씀드린 바 있다"면서 "그러나 이후 진행된 국정조사 과정에서 다수의 담당 검사와 수사관들이 증언대에 서게 되었고 모욕적인 말을 듣거나 답변 기회를 얻지 못하는 상황이 발생했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)