[날씨/XR] 다시 고온현상…낮 27도 안팎 "일교차 유의"

이번 주말 큰 일교차 유의하셔야겠습니다.



오늘(17일) 하루 잠시 쉬어갔던 고온현상이 주말에 다시 고개를 들겠는데요.



내일 서울의 낮 기온이 27도까지 올라 덥겠습니다.



다만 해가 지고 나면 또 금세 쌀쌀해지겠습니다.



큰 일교차에 감기 걸리지 않도록 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



한편 지금 남부 지방에는 비가 내리고 있는데요, 내일 아침까지 조금 더 이어지겠습니다.



적게는 5에서 많게는 경남 지역에 40mm가 더 내리겠고, 제주는 내일 오후부터 모레 오전 사이에 또다시 비가 내리겠습니다.



한편 비구름이 닿지 않는 수도권 등 일부 중부 지방은 벌써 나흘째 건조주의보가 이어지고 있습니다.



주말에 날이 맑아서 상대 습도가 더 떨어지겠습니다.



산불 등 화재 사고 각별히 주의하셔야겠습니다.



이어서 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 보시는 것처럼 전국 하늘 구름이 가득 끼어 있는데요.



내일은 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향으로 제주를 제외하고는 전국이 맑겠습니다.



밤사이 중부를 중심으로 맑은 날씨가 예상되면서 기온이 뚝 떨어지겠습니다.



아침 기온 서울이 10도로 오늘보다 6도가량이 낮겠고요, 낮 기온은 서울과 춘천이 27도까지 올라 덥겠습니다.



주말 내내 때 이른 더위가 계속되겠고요, 다음 주 월요일에 전국에 비가 내리면서 때 이른 고온 현상은 꺾이겠습니다.



(남유진 기상캐스터)