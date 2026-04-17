한밤중 펼쳐진 작전…탈출 9일 만에 집으로

<앵커>



동물원을 탈출하며 전국적인 관심을 받았던 늑대 '늑구'가 9일 만에 무사히 돌아왔습니다.



먼저 밤사이 긴박했던 포획 순간을 TJB 김철진 기자가 전하겠습니다.



<기자>



우거진 수풀 사이, 늑대 한 마리가 수로에 깊게 잠들어 있습니다.



수색대원이 다리와 머리를 안전하게 들어 신속히 가방 안으로 옮깁니다.



[숨 잘 쉬어요. 산소 주세요. 일단 빨리 옮길게요!]



지난 8일 대전 오월드를 탈출한 늑대 '늑구'가 오늘(17일) 새벽 0시 44분쯤 대전 중구 안영 나들목 인근에서 무사히 포획됐습니다.



집을 나간 지 9일 만에 다시 오월드로 돌아온 겁니다.



지난 14일 1차 포획 작전 실패 이후 사흘 만에 다시 펼쳐진 2차 포획은 긴박하게 진행됐습니다.



자취를 감췄던 늑구의 위치 신고가 접수된 건 어제 오후 5시 반쯤.



침산동 뿌리공원과 만성산 정자 등에서 늑구를 발견했단 신고가 잇달아 접수됐습니다.



이후 수색 당국이 드론과 열화상 장비로 추적을 이어갔고, 5시간 만인 밤 11시 45분에 대전 안영 나들목 인근에서 늑구의 위치를 포착했습니다.



1명은 열화상 카메라를, 1명은 마취총을 들고 늑구에게 접근했고, 막 달아나는 순간, 20m 거리에서 쏜 마취총은 허벅지에 적중했습니다.



[진세림/국립생태원 동물복지부 차장 : (늑구가) 굉장히 빨리 달리는 상태여서 뛰어나가면서 아주 다행히 허벅지에 맞았습니다. 그리고 근육 마취가 잘 됐고….]



이후 약 30분, 늑구는 안전하게 마취됐고 포획이 완료됐습니다.



시민들을 애태웠던 늑구가 탈출 9일 만에 건강한 상태로 돌아온 순간이었습니다.



(영상취재 : 성낙중 TJB, 영상제공 : 대전시·대전오월드)



TJB 김철진