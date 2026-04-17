"교황은 세상 몰라" 또 반격…물러서지 않는 트럼프

<앵커>



트럼프 미국 대통령과 갈등을 빚고 있는 레오 14세 교황이, 폭군들이 세상을 유린하고 있다며 전쟁에 나선 지도자들을 정면 비판했습니다. 트럼프 대통령 역시 교황이 진짜 세상을 이해해야 한다며 날을 세웠습니다.



장훈경 기자의 보도입니다.



<기자>



아프리카 4개국을 순방 중인 교황 레오 14세는 영어권 주민에 대한 차별로 수천 명이 숨졌던 카메룬의 도시 바멘다를 찾아가 전쟁을 벌이는 세계 지도자들을 강도 높게 비판했습니다.



[레오 14세/교황 : 소수의 폭군들이 세상을 유린하고 있습니다. 군사적 이득을 위해 하나님의 이름으로 종교를 이용하는 자들은 화를 면치 못할 것입니다.]



또 "살인과 파괴에 수십억 달러가 쓰인다는 사실은 외면하고, 치료, 교육, 복구에 필요한 재원은 어디에서도 찾을 수 없다"고 지적했습니다.



교황의 계속되는 비판에 트럼프도 물러서지 않았습니다.



레오 14세 교황은 과거 여러 차례 핵무기 반대 입장을 밝혔음에도 "교황이 이란 핵무기 보유를 용인한다"고 억지를 부리며 비난했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 교황은 '진짜 세상'을 이해해야 합니다. 험악한 현실 말입니다. 그의 형제들은 MAGA(트럼프 지지)를 전적으로 지지합니다.]



이 와중에 대이란 전쟁을 십자군 전쟁에 비유했던 헤그세스 미 국방장관은, 미 국방부 펜타곤에서 열린 예배에서 영화 펄프 픽션에서 배우가 살인을 저지르기 직전 읊조린 대사를 성경 구절로 둔갑시켰다 들통이 나 논란을 자초했습니다.



[피트 헤그세스/미국 국방장관 : 내 형제를 사로잡아 죽이려 하는 자들에게 나는 큰 복수와 맹렬한 분노로 응징을 가할 것이다.]



레오 14세의 둘째 형이 사는 미국 시카고 외곽 마을에서는 폭탄 위협 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰지만, 실제로 폭탄이 발견되지는 않았습니다.



월스트리트 저널은 "공개적으로 교황과 맞선 지도자는 프랑스 황제 나폴레옹 이후 없었다"며 "교황이 전 세계의 폭넓은 지지를 구축한 만큼 트럼프 대통령이 벅찬 상대를 만났다"고 지적했습니다.



(영상편집 : 김병직영, 영상출처 : X@clashreport 유튜브 USA TODAY)