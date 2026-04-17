김민선·전예성·홍지원, KLPGA 넥센·세인트나인 1R 공동 선두

▲ 김민선

김민선과 전예성, 홍지원이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 넥센·세인트나인 마스터스 1라운드 공동 선두에 올랐습니다.김민선은 경남 김해시 가야CC에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 몰아쳐 7언더파 65타를 기록했습니다.전예성과 홍지원도 김민선과 똑같이 보기 없이 버디만 7개씩 수확하며 나란히 공동 1위로 1라운드를 마쳤습니다.지난해 4월 덕신EPC챔피언십 이후 투어 2승을 노리는 김민선은 지난주 iM금융오픈 2라운드까지 공동 선두를 달렸으나 결국 최종 라운드에서는 공동 6위를 기록했습니다.또 iM금융오픈에서 공동 2위에 오른 전예성은 2주 연속 우승 경쟁에 나설 발판을 마련했습니다.2021년 7월 에버콜라겐 퀸즈크라운 이후 2승에 도전하는 전예성은 올해 3개 대회에서 준우승 1회, 3위 1회를 기록했습니다.홍지원은 2023년 6월 한국여자오픈에서 2승째를 따낸 바 있습니다.박혜준이 공동 선두에 1타 뒤진 6언더파 단독 4위에 자리했고, 지난주 iM금융오픈에서 우승한 올해 신인 김민솔이 5언더파로 최은우, 김민별, 정윤지와 함께 공동 5위로 2라운드를 시작합니다.박현경과 고지원 등은 4언더파 공동 9위에 올랐습니다.지난해 이 대회에서 우승한 방신실과 지난해 대상 수상자 유현조는 1언더파 공동 51위로 1라운드를 마쳤습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)