이 대통령, 공공기관 업무보고…조직 효율화 주문

▲ 이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "공직자들이 어떻게 행동하느냐에 따라 국가 운명이 바뀐다"며 "사람들의 생사, 혹은 더 나은 삶을 살지 나쁜 삶을 살지, 희망 있는 사회가 될지 절망적 사회가 될지가 공직자의 손에 달려 있다"고 말했습니다.이 대통령은 청와대에서 경제·인문사회연구회를 비롯해 공공기관과 부처 유관기관 102곳을 대상으로 업무보고를 받으며 이같이 강조했습니다.그러면서 "제가 자주 말씀을 드리지만, 공직자 본연의 역할은 국민이 맡긴 일을 대신하는 것"이라며 "우리가 가진 권한이나 예산이 모두 국민으로부터 나온다"고 설명했습니다.이어 "공무원의 1시간은 5천200만 시간의 가치가 있다는 말도 제가 자주 한다"며 "대통령이 가장 큰 책임을 지겠지만, 미관말직이라고 해도 국가의 일을 한다는 점에서는 다를 바가 없다"고 말했습니다.특히 "여기 계신 여러분과, 여러분이 지휘하는 일선 공직자들이 국가의 운명이나 국민의 삶에 치명적 영향을 미친다"며 "그런 마음가짐으로 업무에 최선을 다해달라"고 거듭 당부했습니다.이 대통령은 공공기관을 향해 조직 효율화를 주문하기도 했습니다.이 대통령은 "정부 업무가 늘어나면 조직을 늘려야 되는데, 하도 언론이나 정치권에서 '왜 공무원이 늘어나느냐', '왜 큰 정부를 만드느냐'고 비난을 하니 공무원을 늘리지 않고 있다"며 "그러다 보니 바깥에 별도 조직을 만들게 되고 비효율적으로 일하게 되는 것"이라고 지적했습니다.그러면서 "조직 내에서 10명만 늘리면 될 것을 바깥 조직에 20명을 늘리는 일이 벌어진다"고 덧붙였습니다.이어 "이런 게 포퓰리즘입니다. 포퓰리즘을 피한다는 명목으로 더 큰 포퓰리즘을 하는 것"이라며 "비합리적 비판 때문에 낭비가 벌어지지 않도록 잘 정리해달라"고 당부했습니다.이 대통령은 본격 보고에 앞서 참석자들을 향해 "전에 공공기관들이 (업무보고에서) 당하는 것을 보고 '나는 당하지 말아야지' 하고 마음의 준비를 하신 분도 많을 것 같다"고 웃으며 말했습니다.지난해 연말 이뤄진 부처 업무보고 과정에서 많은 기관장이 업무 파악 등과 관련해 이 대통령으로부터 질책을 받았던 것을 언급한 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)