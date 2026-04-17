"너희 엄마 안다"…'아근진' 탁재훈, 보넥도 명재현 母와 대체 무슨 사이?

'아니 근데 진짜!' 탁재훈이 그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 멤버 명재현의 어머니와의 특별한 인연을 공개한다.



오는 20일(월) 방송되는 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 개그맨 이상준, 가수 던, 그리고 보이넥스트도어의 명재현이 예비 하숙생 역할로 출연해 예측불허의 입담을 과시한다.



앞서 진행된 녹화에서 명재현은 "어머니가 탁재훈의 오랜 팬"이라며 탁재훈과의 인연을 공개했다. 어머니가 탁재훈의 옆 학교 출신이었다는 것. 이에 탁재훈은 어머니의 성함을 물었고, 이름을 듣자마자 "나 사실 너희 엄마 안다"고 의미심장한 발언을 던져 모두를 놀라게 했다.



심지어 탁재훈이 명재현 어머니의 성까지 정확히 맞히자, 당황한 명재현은 아빠를 부르짖어 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.



이어 '탁 라인'으로 알려진 개그맨 이상준의 폭로전도 이어졌다. 이상준은 "탁재훈이 50살이 넘어서도 여자 때문에 운 적이 있다"고 폭탄 발언을 해 현장을 발칵 뒤집었다. MC들이 "어떤 여자냐"고 추궁하자, 그는 "어떤 분부터 말해야 할지 모르겠다"고 너스레를 떨어 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.



한편, 이날 함께 출연한 가수 던은 "피부가 좋은 사람을 보면 뽀뽀하고 싶다"는 독특한 취향을 고백해 시선을 끌었다. 그는 "피부가 좋으면 더 귀여워 보인다"고 설명하며, 급기야 "이 자리에 뽀뽀하고 싶은 사람이 있다"고 깜짝 고백해 모두를 놀라게 했다.



탁재훈을 둘러싼 충격적인 폭로와 게스트들의 다채로운 매력은 오는 20일 월요일 밤 10시 10분에 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)