[자막뉴스] 새로운 코로나19 변이 확산?…우려 커지자 질병청 '공식 발표'

새로운 코로나19 바이러스 변이가 확산하고 있다는 우려가 커지자, 방역당국이 진화에 나섰습니다.



질병관리청은 오늘(17일) 코로나19 'BA3.2' 변이와 관련한 세계보건기구(WHO)의 평가를 인용해 현재 접종 중인 백신의 효과가 유효하다고 밝혔습니다.



질병청에 따르면 코로나19 오미크론 바이러스 아형의 하나인 'BA3'은 지난 2022년 초에 잠시 나왔다 사라진 후 2024년 11월 남아프리카공화국에서 BA3의 하위 변이인 BA3.2로 출현했습니다.



질병청은 해당 변이가 최근 유행하는 바이러스와 접종 중인 백신(LP.8.1)과는 유전적으로 일부 차이가 있어 감염자가 늘어날 수는 있으나, WHO에서도 해당 변이가 중증도를 크게 높이는 것으로 평가하지 않고 있다고 전했습니다.



다만 국내에서도 BA3.2 증가와 함께 코로나19 감염이 늘어날 수 있는 만큼 상황을 면밀히 모니터링하겠다는 입장입니다.



지난 5일에서 11일까지 의원급 의료기관을 찾은 호흡기 감염병 의심 환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 6.3%로, 전주 4.7% 대비 소폭 증가했습니다.



현재 우려를 키우고 있는 BA3.2 변이의 점유율은 23.1%로 세 번째입니다.



질병청 관계자는 "WHO에서도 BA3.2 변이에 대해 중증도 변화는 크게 없고 여전히 현재 사용 중인 백신이 유효하다고 평가하고 있다"며 "현 상황에서 과도한 우려는 불필요하나 고령층의 경우 감염 시 중증으로 악화할 위험이 있어 백신 접종을 권고한다"고 밝혔습니다.



새로운 변이 바이러스에 대한 우려로 오늘 우리 주식시장에선 백신과 치료제와 같은 코로나19 관련 테마 종목이 급등했습니다.



코로나19 자가진단키트를 생산하는 것으로 알려진 한 기업은 어제보다 30% 급등해 상한가로 거래를 마쳤고, 또 다른 관련주들도 상한가로 장을 마치거나, 전날 대비 20% 넘는 상승률을 보였습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이의선, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)