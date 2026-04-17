경찰, '손가락 절단' 삼립 시화공장 공장장 등 4명 '업무살과실치상' 입건

▲ SPC삼립 본사

상미당홀딩스(구 SPC그룹) 관계사인 삼립의 시화공장에서 발생한 근로자 손가락 절단 사고를 수사 중인 경찰이 센터장(공장장)을 포함한 사고 책임자를 형사 입건했습니다.경기 시흥경찰서는 업무상과실치상 혐의로 안전보건관리책임자인 공장장 A 씨 등 공장 관계자 4명을 형사 입건했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난 10일 0시 19분께 시흥시 소재 삼립 시화공장 내 햄버거빵 생산라인에서 컨베이어 센서 교체 작업을 하던 A 씨와 B 씨의 손가락 일부가 절단된 사고와 관련, 안전 의무를 다하지 못한 혐의를 받고 있습니다.각각 왼손 중지와 약지, 오른손 엄지에 절단상을 입은 두 사람은 봉합수술을 받고 현재 회복 중입니다.경찰은 이재명 대통령이 철저한 조사를 하라고 지시한 다음날인 15일 수사전담팀을 편성했습니다.수사전담팀에는 지난해 같은 공장에서 발생한 사망 사고를 수사했던 인력이 포함됐습니다.이후 하루 만인 16일 A 씨 등을 한꺼번에 입건하면서 본격적인 수사에 들어갔습니다.입건 대상자 중 A 씨는 이미 사고 당일 고용노동부로부터 산업안전보건법 위반 혐의로 입건된 바 있습니다.일각에서는 경찰과 노동부가 압수수색을 단행하는 등 강제수사로 전환할 것이라는 관측을 내놓고 있습니다.경찰 관계자는 "안전보건관리책임자를 비롯한 4명을 입건한 것은 사실이나 그 이상의 내용은 수사 중이어서 말해줄 수 없다"고 했습니다.앞서 삼립 시화공장에서는 지난해 5월 50대 여성 근로자가 끼임 사고로 사망했습니다.올해 2월에는 대형화재가 발생해 3명이 연기를 들이마셔 다치는 등 1년도 채 되지 않아 3건의 인명사고가 났습니다.(사진=연합뉴스)