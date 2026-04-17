2월 국내 은행 중소법인 등 대출 연체율 9개월 만에 최고

▲ 서울 한 금융기관 앞에 게시된 주택담보대출 광고.

지난 2월 국내은행 대출 연체율이 9개월 만에 최고치를 기록했습니다.17일 금융감독원에 따르면 2월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.62%로, 전월(0.56%) 대비 0.06%포인트(p) 올랐습니다.이는 작년 5월 대출 연체율(0.64%) 이후 최고 수준입니다.대내외 불안 요인 확대와 경기 둔화로 중소법인 중심으로 연체율이 상승했습니다.중소법인 대출 연체율은 1.02%로 전월보다 0.13%p 뛰었습니다.연체율과 상승 폭 모두 작년 5월(1.03%, 0.14%p) 이후 가장 높았습니다.개인사업자 대출 연체율은 0.78%로 전월(0.71%)보다 0.07%p 상승했습니다.신규 연체채권 발생액은 3조 원으로 전월(2조 8천억 원)보다 늘며 두 달 연속 증가했습니다.반면 이 기간 연체채권 정리 규모는 1조 3천억 원으로 전월과 같은 동일한 규모였습니다.2월 말 신규연체율은 0.12%로 전월(0.11%)보다 0.01%p 올랐습니다.구체적으로 보면, 가계대출과 기업대출 연체율 모두 상승했습니다.가계대출 연체율은 0.45%로 전월보다 0.03%p 올랐습니다.주택담보대출 연체율은 0.31%로 0.02%p 상승했고, 신용대출 등 주담대 제외 가계대출은 0.90%로 0.06%p 올랐습니다.기업대출 연체율은 0.76%로, 전월(0.67%)보다 0.09%p 상승했습니다.이 가운데 대기업대출은 0.19%, 중소기업대출은 0.92%로 각각 0.06%p, 0.10%p 올랐습니다.금감원은 "대내외 경제 불확실성 확대에 따른 연체율 상승이 지속될 가능성에 대비할 것"이라며 "은행이 충분한 대손충당금을 적립하는 등 자산건전성 관리를 강화하도록 지도하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)