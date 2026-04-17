엑소 찬열, 농구선수로 코트 선다…'열혈농구단2' 18일 두 번째 직관 경기

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그룹 엑소(EXO) 멤버 찬열이 농구선수로 코트 위에 선다.오는 18일(토) 화성종합경기타운에서 열리는 SBS 예능 '열혈농구단 시즌2'(이하 '열혈농구단2')의 두 번째 직관 경기에 찬열이 본격적으로 출격, 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.'열혈농구단'은 '감독' 서장훈과 '코치' 전태풍이 직접 선발한 연예계 최강 농구팀 '라이징이글스'의 아시아 농구 제패를 그리는 프로그램으로, 지난해 시즌1에선 필리핀과의 농구 경기가 큰 화제를 모았다. '열혈농구단2'에서는 대만을 상대로 아시아 제패의 흐름을 이어가는 한편, 국내 동호인 팀들과 농구리그 '전국 최강전'을 개최한다. 시즌2에는 엑소 찬열, 방송인 줄리엔 강, 코미디언 조진세, 그룹 나우즈 멤버 진혁이 새 멤버로 합류한다.찬열이 속한 '라이징이글스'는 이날 수도권의 강호 '셋업'과 맞붙는다. 전국 아마추어 농구 최강자를 가리는 리그의 일환으로 진행되는 만큼, 초반 판도를 가를 중요한 승부가 될 전망이라 양 팀 모두 물러설 수 없는 치열한 접전이 예상된다.'열혈농구단2'는 단순한 농구 예능을 넘어 스포츠와 K팝 공연을 결합한 새로운 형태의 콘텐츠로 주목받고 있다. 지난 11일 열린 개막전에는 약 3,000명의 관객이 몰려 흥행을 예고했으며, 그룹 라잇썸과 브브걸이 축하 무대를 꾸며 현장 열기를 더했다.이번 2차전 역시 화려한 볼거리를 예고한다. 오프닝은 라잇썸이 다시 한번 책임지며, 하프타임에는 하이키(H1-KEY)가 출격해 박진감 넘치는 경기 속 또 다른 즐거움을 선사할 예정이다.제작진은 "두 번째 경기에는 더욱 강력한 퍼포먼스와 박진감 넘치는 경기가 준비되어 있다"며 "많은 관객들이 현장을 찾아 선수들의 열정과 진짜 매력을 함께 느껴주시길 바란다"고 전했다.한편, 찬열의 농구선수 데뷔 무대가 될 '열혈농구단2' 두 번째 경기 티켓은 YES24를 통해 예매할 수 있다. 방송 프로그램은 올해 하반기 SBS와 OTT를 통해 공개될 예정이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)