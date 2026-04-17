[자막뉴스] "지금이다!" 우리 유조선 우회로 뚫었다…이 대통령도 "값진 성과" 한국으로 '질주'

이란 전쟁의 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄된 가운데 원유를 실은 한국 선박이 처음으로 우회로인 홍해를 안전하게 빠져나왔습니다.



홍해는 예멘에 있는 친이란 후티 반군의 공격 위험이 있어 운항 자제를 권고하던 곳입니다.



오늘(17일) 해양수산부에 따르면 홍해 연안에 위치한 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 실은 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔습니다.



호르무즈 해협 봉쇄 이후 대체 항로인 홍해를 거쳐 국내로 원유를 운송한 첫 번째 사례입니다.



앞서 미국·이스라엘의 대이란 전쟁의 여파로 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 원유를 수송할 대체 항로가 필요했는데, 정부는 지난 6일 개최한 제14차 국무회의에서 홍해를 우회로로 활용하는 방안을 논의했습니다.



해수부는 이 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 모니터링하며 항해 정보를 제공하고 선박 및 선사와 소통해 왔다고 전했습니다.



홍해는 예멘의 친이란 후티 반군이 활동하는 거점입니다.



2023년 10월 이스라엘과 하마스의 무력 충돌 이후 79건의 선박 피격이 발생하기도 했습니다.



이재명 대통령은 이날 소셜미디어에 "호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식"이라고 올렸습니다.



이 대통령은 "관련 부처들이 원팀으로 움직여 이뤄낸 값진 성과"라면서 "특히 선원분들께 감사의 말씀을 전한다"고 덧붙였습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)