[여담야담] 이 대통령과 비공개 오찬 홍준표, 정치권 '총리 카드?' 설왕설래

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 손석민 SBS 논설위원

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● 이 대통령-홍준표 오찬 회동~●홍준표 "나라 위해 살겠다"

성치훈 / 더불어민주당 부대변인

"대통령 지지율 많이 올라..보수 인사 영입 필요성 적어"

"홍준표 영입하면 진보 진영 내 반발 클 것"

"홍준표 SNS 글, 총리 하고 싶다는 열정 내비친 것"

"이 대통령, 인사보다 정책으로 중도 확장 하고 있어"



장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원

"이 대통령, '영악하게' 정치 잘 해"

"홍준표 SNS 글, 총리 제안하면 수용하겠다는 것"

"상대 진영 인사 탕평책은 지지율 높을 때 가능"

"홍준표 총리 기용설, 지선 이후까지 계속 갈 것"



손석민 / SBS 논설위원

"부산 북구로 쏠렸던 관심, 李-홍준표 오찬으로 다시 대구로"



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