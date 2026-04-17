민주, '한강벨트' 용산 찾아 정원오 띄우기…정청래 "'사퇴 시한' 꼼수 안 써"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 용산구 민주당 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 오른쪽은 민주당 정원오 서울시장 후보

더불어민주당이 6·3 지방선거 최대 승부처로 꼽히는 서울 탈환을 위한 표심 공략에 본격적으로 나섰습니다.서울 민심의 바로미터이자 승패의 가늠자가 될 것으로 보이는 한강벨트의 핵심인 용산을 찾아 정원오 후보가 이재명 정부와 호흡을 맞출 수 있는 여당 후보라는 점과 3선 구청장 출신이라는 행정 경력을 부각하며 지지를 호소했습니다.정청래 대표는 오늘(17일) 서울 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 성동구청장 출신인 정 후보에 대해 "이재명 대통령이 유능함을 인정하고 성동구민이 극찬하는 검증된 일꾼"이라고 말했습니다.그러면서 "서울 유일의 3선 구청장으로서 성동의 기적을 일궈낸 성공한 행정가"라며 "이런 실력자를 후보로 세우게 돼 참으로 든든하다"고 밝혔습니다.그는 "정 후보가 이재명 정부의 실용주의를 계승해 시민이 주인인 서울을 만들 적임자라고 확신한다"며 "시민 삶을 살뜰히 살피는 디테일과 강력한 실행력까지 겸비해 구정 만족도에서 독보적인 기록을 세운 분"이라고 평가했습니다.정 대표는 강태웅 용산구청장 후보를 놓고는 "용산은 대통령실 졸속 이전으로 큰 생채기를 입었던 곳"이라며 "윤석열의 용산 시대를 마감하고 강태웅의 용산 시대를 맞이해야 한다"고 강조했습니다.강득구 최고위원은 "고(故) 이해찬 전 국무총리는 강 후보에 대해 행정도 잘 알고, 용산도 가장 잘 아는 사람이라서 서울시 정무부시장 할 때부터 눈여겨봤다고 했다"며 "지난 총선 강 후보가 용산에 출마해 낙선했을 때 안타까워했다"고 전했습니다.정 대표는 회의 도중 '정원오', '강태웅' 삼행시를 짓기도 했습니다.그는 정 후보에는 "정말 유능한 사람, 원 없이 일할 사람, 오 늘 지금 정원오가 답"이라고 말했습니다.마이크를 넘겨받은 정 후보는 "이제는 지방정부의 실력을 교체해야 할 때"라며 "말이 아니라 성과를 증명하는 일 잘하는 지방정부가 필요하다"고 강조했습니다.이어 "민주당 원팀으로 반드시 승리하겠다"며 "연대의 폭을 더 넓히고 하나 된 민주당으로 서울에서 반드시 승리하라는 시민의 뜻을 끝까지 받들겠다"고 했습니다.정 대표는 회의 이후 서울역 인근 노숙자 보금자리인 '만나샘'을 찾아 배식 봉사활동을 했습니다.그는 봉사활동 후 기자들과 만나 "노동의 귀중함을 잃지 않는 대표가 되려 노력하겠다"며 "분위기가 좋다고 국민 눈살을 찌푸리게 하는 언행을 하는 후보들이 없도록 각별히 또 주의를 시켜야겠다는 생각이 들었다"고 말했습니다.특히 정 대표는 지선에 출마하는 민주당 의원이 오는 30일까지 의원직을 사퇴하지 않을 가능성에 대해 "그럴 일은 없고, 그런 꼼수를 쓰지 않겠다"며 "국회의원들은 사퇴하고 (보선) 공천을 하겠다"고 밝혔습니다.이어 "의원 사퇴 시한을 넘겨 보선을 1년 늦게 하려는 것 아니냐는 의심이 있는 것 같은데 절대 그럴 일은 없다"며 "1년간 (지역구를) 비워놓는다면 지역 유권자들이 용서하겠는가"라고 반문했습니다.국회의원 보궐선거는 지역구 국회의원이 오는 30일까지 의원직을 사퇴해 선거관리위원회에 통보해야 6·3 지방선거와 함께 치러질 수 있습니다.(사진=연합뉴스)