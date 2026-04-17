대통령과의 비공개 오찬 앞두고…'의미심장' 메시지

홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령과의 오찬을 앞두고 "나라를 위한 열정으로 살고 싶다"고 밝혔습니다.



홍 전 시장은 오늘(17일) 이 대통령과의 비공개 오찬 회동을 앞두고 오전에 페이스북에 글을 남겼습니다.



홍 전 시장은 "20대와 30대에는 정의를 향한 열정으로, 40대부터 60대까지는 당파를 위한 열정으로 살았다"며 "70대 황혼기에 들어선 지금 마지막 인생은 나라를 위한 열정으로 살았으면 한다”라고 적었습니다.



앞서 홍 전 시장은 어제 페이스북에 "보름 전 홍익표 수석이 연락해 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"며 "야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없다"고 적었습니다.



홍 전 시장은 지난 2일엔 6·3 지방선거 민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개적으로 지지하기도 했습니다.



당시 홍 전 시장은 페이스북을 통해 "김부겸 전 총리와는 당적을 떠나 30년 우정"이라면서 "대구가 당면한 현안을 해결할 사람도 김부겸 밖에 없다"고 말했습니다.



이런 공개지지 선언을 두고 국민의힘에서는 당혹스럽다는 반응이 나왔는데, 여기에 오늘 대통령과의 오찬 회동 소식까지 전해지면서 일각에서는 홍 전 시장이 내각에 입성하는 거 아니냐는 관측도 나오고 있습니다.



홍 전 시장은 지난 대선 당시 국민의힘 경선에 참여했지만 탈락한 뒤 탈당하고 정계 은퇴를 선언한 바 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 안준혁, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)

