'시그널2', 조진웅 리스크 극복 못 했다…하절기 편성 불발

'시그널' 속편인 '두 번째 시그널'(이하 시그널2)을 올 하절기에 볼 수 없게 됐다.



17일 tvN은 애플TV+의 '파친코' 시즌1의 편성을 알렸다. 이를 두고 한 매체는 '파친코'가 '시그널2'를 대신해 편성됐다고 보도했다. 그러나 방송사는 "'파친코' 편성은 확정됐으나 시기는 미정"이라고 말을 아꼈다.



'시그널2'는 지난 2016년 방송돼 큰 사랑을 받은 드라마 '시그널'의 후속작이다. 10년 만에 속편이 제작돼 시청자들의 기대가 컸다. tvN은 이 작품을 개국 20주년 기념작으로 올해 6월 방영할 예정이었다.



8부작인 '시그널2'는 지난해 8월 촬영을 모두 마쳤다. 그러나 지난해 12월 주연 배우인 조진웅이 고교 시절 중범죄를 저질렀고, 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다는 과거사가 보도돼 논란에 휩싸였다.



이후 조진웅은 소속사를 통해 "저의 과거 불미스러운 일로 인해 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다. 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단해 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다. 이것이 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이라 생각한다"며 배우 은퇴를 선언했다.



조진웅의 범죄 전력과 초고속 은퇴는 대중에게 큰 충격이었다. '시그널2' 제작진에게는 충격을 넘어 상상할 수 없는 파국이 뒤따르는 뉴스였다. 수백억 원의 제작비가 투입된 드라마의 운명이 위태롭게 됐기 때문이었다. 단순히 시간이 지나고 논란이 사그라들길 바란다고 될 일이 아니었다. 조진웅은 극 중에서 정의로운 형사 이재한을 연기했고, 보도된 뉴스는 작품의 몰입을 막을 만한 충격파였다.



다시 찍을 수도 없다. 막대한 제작비 손실을 감수해야 하는 것은 물론이고 김혜수, 이제훈 등 주요 배우의 스케줄을 다시 맞추는 것도 사실상 불가능한 일이기 때문이다.



제작진은 2026년으로 예정됐던 드라마 편성에 대해 "미정"이라고 밝히며 대책 마련에 돌입했다. 이후 "작품과 시청자를 위한 최적의 방안을 찾겠다"는 입장을 밝혔으나 4개월이 지나도록 대책은 찾지 못했다. 결국 '시그널2'는 예정된 6월은 물론이고 하절기 편성에서 빠지며 작품 공개를 잠정 연기하는 길을 택했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)